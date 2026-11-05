Localizan en Portugal a dos hijos de la mujer detenida en Badajoz por presunta compraventa de menores

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en una operación relacionada con el tráfico de menores. Dos niños han sido localizados en Portugal y permanecen bajo protección de las autoridades del país vecino.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Badajoz, relacionada con la presunta venta de menores, se ha saldado con seis personas detenidas, entre ellas una mujer que podría haberse dedicado a vender a sus propios hijos.

La investigación también ha permitido localizar en Portugal a dos menores que estaban siendo buscados por las autoridades españolas y que actualmente se encuentran en un centro de acogida bajo la protección de las instituciones portuguesas.

Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, quien ha explicado que cuatro de los seis arrestados permanecen detenidos, mientras que los otros dos han sido puestos en libertad.

La operación, desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y la Policía Judicial de la Guardia Civil, ha incluido tres registros domiciliarios en Linares (Jaén), Montijo y Badajoz.

Buscan a otros dos menores

Uno de los principales avances de la investigación ha sido la localización de los dos menores en Portugal gracias a la colaboración de las fuerzas de seguridad españolas con la Guardia Nacional Republicana lusa. Ambos se encuentran actualmente en un centro de acogida y bajo la protección de las instituciones públicas del país vecino.

"Los dos menores están localizados en Portugal y están en un centro de acogida y están en el ámbito de la protección de las instituciones públicas"

"Lo más importante es que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana, ha permitido la rápida localización de los dos menores", ha destacado María Teresa Macías, quien ha insistido en la importancia de garantizar su protección mientras continúan las investigaciones.

La delegada del Gobierno ha precisado que, por el momento, únicamente puede confirmar la existencia de estos dos menores, que eran los que las autoridades estaban intentando localizar. De hecho, aún queda por encontrar al menos a otros dos hijos que también habrían sido vendidos.

"Creo que la mejor noticia que se puede dar es que los dos menores están localizados en Portugal y están en un centro de acogida y están en el ámbito de la protección de las instituciones públicas con la colaboración de la Guardia Nacional Republicana", ha reiterado.

Tráfico de menores y grupo criminal

La investigación continúa abierta y, según ha explicado la delegada del Gobierno, los hechos podrían estar relacionados con varios delitos que deberán ser esclarecidos por la autoridad judicial. Entre ellos figuran el tráfico de menores, la pertenencia a grupo criminal, el abandono de menores, la simulación de delito, la tenencia ilícita de armas y la falsificación de documentos.

Durante los tres registros practicados por los agentes también se han intervenido dos armas. Una de ellas es una escopeta que había sido robada en Almendralejo en 2017, mientras que la segunda presenta los cañones recortados y su procedencia todavía está siendo investigada.

Macías ha insistido en que "está todo en investigación" y que las actuaciones policiales se encuentran sometidas a las correspondientes diligencias judiciales. Por este motivo, ha evitado ofrecer más detalles sobre las circunstancias de los hechos o la situación personal de la mujer detenida.

Sigue la investigación

La delegada del Gobierno ha pedido prudencia ante las informaciones que están trascendiendo y ha recordado que todavía quedan cuestiones por esclarecer. En este sentido, ha defendido la coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, que ha permitido localizar a los dos menores y garantizar su protección.

"El trabajo de quienes estaban en el camino del esclarecimiento de todo, de Policía Nacional y Guardia Civil, ha dado su fruto", ha señalado Macías, que también ha destacado la colaboración con Portugal para conseguir la rápida localización de los niños.

"Tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir confiando en las líneas de investigación para el esclarecimiento total de los hechos, y me tienen que perdonar, pero hay que ser respetuoso con las líneas de investigación", ha insistido.