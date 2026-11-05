Detenido un monitor de paddle surf por agredir sexualmente a diez menores

La investigación comenzó tras la denuncia de la directora de una escuela de español. Un grupo de estudiantes alemanes que estaban de intercambio le comentó que el monitor que dirigía la actividad de paddle surf había realizado tocamientos a varias menores. Los agentes tomaron declaración a las víctimas. Todas coincidían en que el presunto autor era el monitor de la actividad deportiva que habían realizado.

Los testimonios de las menores eran inequívocos: los tocamientos no fueron accidentales. De hecho, alguna de las menores recriminaron la actitud del monitor. Además, todas señalaron a la misma persona.

Tras prestar declaración los agentes procedieron a detener al monitor por participar presuntamente en diez delitos de agresión sexual. El hombre ha sido puesto a disposición de los juzgados.