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Cataluña estudia que los Mossos cubran la falta de examinadores del carné de conducir

La consellera de interior, Nuria Parlón, contempla que agentes en segunda actividad asuman esta función para aliviar las listas de espera que alcanzan los 6 meses de media.

Coche de atoescuela

Cataluña estudia que los Mossos sean examinadores del carné de conducir | Antena 3 Noticias

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Gabriela de Torres
Gabriela de Torres
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Casi 86.000 alumnos están pendientes de examinarse del carné de conducir en Cataluña. La espera media alcanza los 6 meses, una situación que ha llevado a interior a plantear una posible solución: que sean ciertos agentes de los Mossos d'Esquadra los que se encarguen de examinar a los aspirantes.

La propuesta pasaría por recurrir a policías en segunda actividad, es decir, aquellos que por edad o incapacidad física, ya no pueden desarrollar tareas operativas en la calle, pero que siguen desempeñando otras funciones dentro del cuerpo.

Desde la Dirección General de Tráfico, sin embargo, aseguran que el planteamiento no está sobre la mesa y que los exámenes de conducir son una competencia estatal.

Las autoescuelas, por su parte, reciben la iniciativa con cautela. Consideran que cualquier ayuda es bienvenida, pero advierten que incorporar a los Mossos sería un parche que no resolvería el problema de fondo. Reclaman más examinadores y una ampliación de los horarios, con la posibilidad de realizar pruebas también por las tardes.

Las condiciones para los Mossos

Desde el sindicato de Mossos, Toni Castejón reconoce que la propuesta les ha sorprendido. No la descartan, pero tampoco la respaldan ya que insisten en que todavía faltan datos para valorar las condiciones y el alcance que podría tener tal medida. Considera que podría ser una buena opción si se establece un curso de adaptación y siempre que la participación de los agentes sea voluntaria. El sindicato defiende que la policía siempre está dispuesta a ayudar aunque considera que la propuesta debe estudiarse con detalle.

Mientras tanto, las listas de espera siguen creciendo y desde la Federación de Autoescuelas de Cataluña califican la situación actual de colapso. Reclaman soluciones inmediatas para los miles de alumnos que continúan pendientes de una prueba que, en muchos casos, necesitan para poder acceder a un empleo o mejorar sus condiciones laborales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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