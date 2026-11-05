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Llegan más de 800 migrantes en 24 horas a El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria y La Gomera

Clavijo confía en poder tener una reunión entre los dos gobiernos para poner sobre la mesa la situación que se vive con la sanidad en el El Hierro y en Lanzarote.

Imagen de archivo de migrantes en Gran Canaria

Imagen de archivo de migrantes en Gran Canaria EFE

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María Gutiérrez
María Gutiérrez
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El goteo de llegada de cayucos y pateras a Canarias no cesa con llegadas a diario. En el recuento de Salvamento Marítimo de los datos de embarcaciones rescatadas en la jornada de ayer, desde la madrugada y solo hasta las 18h se había rescatado o acompañado a puerto a siete embarcaciones precarias. Todas ellas fueron localizadas en aguas de la isla de El Hierro y acompañadas por las embarcaciones de salvamento hasta el muelle de la La Restinga. En ellas viajaban 11, 127, 115, 26, 112, 68 y 53 personas respectivamente.

A ellas hay que sumar otra embarcación localizada ya por la noche con 92 personas a bordo, lo que hace un total de más de 600 inmigrantes llegados en un solo día a la isla de El Hierro. La isla se encuentra saturada en cuanto a recursos, especialmente su hospital, y por ello se han acelerado los traslados diarios de inmigrantes hacia Tenerife y Gran Canaria, donde los migrantes son reubicados en centros de acogida.

Los miembros de Salvamento Marítimo también están desbordados y tras una jornada de miércoles intensa, el jueves no comenzaba de manera diferente. Pasadas las 2 de la madrugada, dos embarcaciones con un total de 112 personas llegaron al muelle de Arguineguín tras ser interceptadas cerca del sur de Gran Canaria. El personal del servicio canario de salud y Cruz Roja los asistió en el muelle y doce de ellos fueron trasladados al hospital por patologías leves. Otro de los avisos de llegada de cayuco llamaba la atención especialmente en el día de hoy, se trata de una embarcación con unos 80 migrantes que llegaba al puerto de San Sebastián de La Gomera sobre las 9:20h escoltado por la Salvamar Miza. La Gomera es una isla que por su localización raramente recibe este tipo de embarcaciones, siendo este el segundo cayuco que llega en todo el año. Viajaban a bordo 57 varones, 20 mujeres y 3 menores de edad. También ha llegado en el día de hoy una embarcación a Lanzarote con medio centenar de personas; por lo que solo en la mañana de este jueves se contabilizan unos 242 migrantes llegados a las islas.

En este contexto, Fernando Clavijo ha confirmado que ya ha obtenido respuesta a su carta por parte del presidente del Gobierno de España, después de semanas demandando información y pidiendo la adopción de medidas ante el repunte migratorio con la llegada de un 320% más de personas que el mismo mes del año pasado. Pero el presidente canario ha asegurado que la respuesta de Sánchez es decepcionante y pide sentarse con las instituciones y ministerios, para “planificar lo que se tiene que hacer”. Además, Clavijo confía en poder tener una reunión entre los dos gobiernos para poner sobre la mesa la situación que se vive con la sanidad en el El Hierro y en Lanzarote.

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