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Seis detenidos, entre ellos una mujer por vender a cuatro de sus hijos en Badajoz

Las detenciones se han producido en el marco de una operación contra la compraventa de menores.

Coche Guardia Civil.

Seis detenidos, entre ellos una mujer por vender a cuatro de sus hijos en Badajoz | Europa Press

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Seis personas han sido detenidas en Badajoz y Linares (Jaén) por la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación contra la compraventa de menores, en la que ha sido arrestada una mujer tras presuntamente vender a cuatro de sus hijos. Por el momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

En el transcurso de la actuación se han llevado a cabo tres registros en Badajoz, la localidad pacense de Montijo y en la jiennense de Linares, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

Una madre vende a sus dos hijos para comprarse ropa

El pasado verano, conocíamos una noticia similar. Una mujer fue condenada a cinco años de prisión por vender a sus dos hijos y utilizar ese dinero para comprarse ropa, entre otros propósitos. Los hechos tuvieron lugar en China.

La mujer vendió a su primer hijo en 2020 y al segundo dos años después, por 5.000 euros cada uno. Con esta cantidad de dinero, la mujer se gastó el dinero en ropa. La autora de estos hechos fue condenada a cinco años de prisión. Según la policía, la mujer buscaba otros hombres para tener más hijos y obtener más ganancias.

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