Seis detenidos, entre ellos una mujer por vender a cuatro de sus hijos en Badajoz

Seis personas han sido detenidas en Badajoz y Linares (Jaén) por la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación contra la compraventa de menores, en la que ha sido arrestada una mujer tras presuntamente vender a cuatro de sus hijos. Por el momento, se desconoce la vinculación del resto de detenidos.

En el transcurso de la actuación se han llevado a cabo tres registros en Badajoz, la localidad pacense de Montijo y en la jiennense de Linares, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

Una madre vende a sus dos hijos para comprarse ropa

El pasado verano, conocíamos una noticia similar. Una mujer fue condenada a cinco años de prisión por vender a sus dos hijos y utilizar ese dinero para comprarse ropa, entre otros propósitos. Los hechos tuvieron lugar en China.

La mujer vendió a su primer hijo en 2020 y al segundo dos años después, por 5.000 euros cada uno. Con esta cantidad de dinero, la mujer se gastó el dinero en ropa. La autora de estos hechos fue condenada a cinco años de prisión. Según la policía, la mujer buscaba otros hombres para tener más hijos y obtener más ganancias.