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CUMBRE IBEROAMERICANA 2026

Milei equipara el socialismo con el fascismo delante de Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana

El presidente argentino también ha expresado sus condolencias por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo, entre ellas dos ciudadanos argentinos.

Javier Milei, durante la Cumbre Iberoamericana

Javier Milei, durante la Cumbre Iberoamericana Europa Press

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Yolanda Durán
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Javier Milei se ha convertido en uno de los protagonistas de la segunda jornada de la Cumbre Iberoamericana 2026. Después de ausentarse de la sesión inaugural, todas las miradas han estado puestas en su intervención ante el plenario. Ha aprovechado su discurso para volver a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación marcada por los enfrentamientos políticos.

El presidente argentino ya ha dejado algunas declaraciones. En primer lugar, ha querido expresar sus condolencias por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que ha dejado 69 víctimas mortales, entre ellas dos ciudadanos argentinos. "Argentina está junto al pueblo español", ha señalado en un mensaje en el que también ha trasladado su apoyo a las familias y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

"El socialismo es fascista"

Sin embargo, sus palabras sobre política han centrado buena parte de la atención. Milei ha lanzado duras críticas al socialismo y al fascismo. "El socialismo es fascista en política, el fascismo el fascista en economía", ha afirmado. Según Milei, ambas doctrinas concentran el control de las decisiones individuales en manos de una minoría y utilizan la dependencia económica como una forma de dominación política.

El mandatario también ha recurrido a una conocida máxima del fascismo: "Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado". A su juicio, esta frase describe el funcionamiento de los estados socialistas. Estas declaraciones anticipan el tono ideológico que podría marcar su intervención ante los representantes de los países participantes. La atención está ahora en otro posible encuentro con Sánchez antes que de regrese a Argentina.

Zelenski aterriza en España

Mientras tanto, la presencia de Volodímir Zelenski ha añadido otro foco de interés a esta Cumbre Iberoamericana. El presidente de Ucrania participa como invitado y mantiene diferentes reuniones bilaterales con dirigentes asistentes al encuentro. Durante la tarde tiene previsto acudir al Palacio de la Zarzuela para reunirse con Felipe VI.

Además, mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa. La guerra de Ucrania y la búsqueda de apoyos internacionales centrarán buena parte de sus conversaciones. Así, la jornada queda marcada por dos agendas diferentes: la intervención de Milei y la actividad diplomática de Zelenski para reforzar el respaldo a Ucrania.

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