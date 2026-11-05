Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Mejor restaurante

El mejor restaurante del mundo, Etxebarri, se encuentra en un pueblo vizcaíno de 230 habitantes

La cocina ancestral del fuego de Bittor Arginzoniz se eleva al trono absoluto de la gastronomía en los '50 Best'.

Mejor restaurante del mundo

El mejor restaurante del mundo, Etxebarri, se encuentra en un pueblo vizcaíno de 230 habitantes | Antena 3 Noticias

Publicidad

Daniel Samperio
Daniel Samperio
Publicado:

Era el gran favorito, el único restaurante que llevaba más de una década entre los diez mejores restaurantes del mundo. Los dos últimos años quedó en segundo lugar y esta pasada madrugada, en Lima (Perú), Bittor Arginzoniz y su asador Etxebarri, situado en un caserío del siglo XVIII en Axpe (Bizkaia), han logrado lo que no buscaban, porque nunca han buscado premios: Etxebarri es ya el mejor restaurante del mundo.

En este templo gastronómico, donde la excelencia es innegociable, Arginzoniz ha hecho del fuego, de la cocina ancestral y de la cocina con leña el summum del hedonismo. Ha convertido su restaurante en el más codiciado por los amantes de la gastronomía de todo el mundo.

Su filosofía es nítida: realzar la exquisita materia prima con la que trabaja, sin complicadas elaboraciones ni artificios. Producto, el mejor, tratado de forma excelsa para elevarlo a la alta gastronomía.

Muchos de sus platos, como un auténtico artesano, nacen de su imaginación y están hechos con sus propias manos: desde la mozzarella de sus propias búfalas hasta el chorizo que elabora con carnes de Joselito y los platos que prepara con su leche ahumada. Él también diseña y fabrica muchos de los utensilios de cocina que utiliza a diario.

LA BUENA NOTICIA :)

LA BUENA NOTICIA :)

Cocinero autodidacta y sumamente exigente, ha querido homenajear, al recibir el premio, a las abuelas y a las madres por la transmisión de sus conocimientos, su pasión y esa cocina de nuestros recuerdos. También ha tenido una mención especial para su padre gastronómico, el crítico Rafael García Santos, que le animó a llevar la cocina de caserío, de la hoguera, a la alta cocina.

Cada día, miles de personas intentan reservar mesa en Etxebarri desde todos los rincones del mundo, y solo unos pocos lo consiguen. En el pequeño y bucólico pueblecito vizcaíno de Axpe es normal ver a diario a gente que llega de todos los rincones del mundo. A partir de hoy, este intento por sentarse en una de las pocas mesas de Etxebarri será aún más quimérico, pero la recompensa, se lo garantizo, es extraordinaria.

Cuatro españoles entre los 50 mejores

En la gala de los premios '50 Best' también han sido reconocidos otros tres restaurantes españoles. DiverXO, de Dabiz Muñoz, baja del cuarto al noveno puesto; Enigma, de Albert Adrià, escala hasta el puesto 29 y otro asador, Elkano, de Getaria, ocupa el puesto 33.

El año que viene, Etxebarri ya no competirá: entra en la elitista lista de 'Best of the Best', junto a otros restaurantes que ya fueron proclamados los mejores del mundo. Compartirá mesa con establecimientos como El Celler de Can Roca y Disfrutar.

Un total de 65 de las 69 personas fallecidas en Urda ya han sido entregadas a sus familiares

Accidente de tren en Toledo

Publicidad

Sociedad

Mejor restaurante del mundo

El mejor restaurante del mundo, Etxebarri, se encuentra en un pueblo vizcaíno de 230 habitantes

October 28, 2026, Urda, Toledo, Spain: October 28, 2026, Urda, Toledo, Spain: October 28, 2026, Urda, Toledo, Spain: At least 68 people have died and dozens more were injured after two high-speed passenger trains collided near Urda station in the province of Toledo on Wednesday morning, regional authorities confirmed. The catastrophe occurred at approximately 08:53 AM when a state-owned Renfe AVE train struck the rear of a stationary train operated by private carrier Iryo. More than 500 passe...

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La Guardia Civil escolta el traslado de 3 vagones más desde Urda a Villaseca

Coche Policía Nacional

Detenido un monitor de paddle surf por agredir sexualmente a diez menores

Imagen de archivo de migrantes en Gran Canaria
Migración

Llegan más de 800 migrantes en 24 horas a El Hierro, Lanzarote, Gran Canaria y La Gomera

Crisis en Ceuta
Ceuta

Tres detenidos en Ceuta por ocultar a diez migrantes en una vivienda del barrio de El Príncipe

Imagen de un coche de la Guardia Civil
Cannabis

Investigan a los padres de un bebé intoxicado con cannabis en La Rioja

Los padres aseguraron a los agentes que la intoxicación fue de forma fortuita al inhalar humo en un parque público donde, supuestamente, había terceras personas que consumían cannabis.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Madrid

Mata a puñaladas a un hombre tras un conflicto previo con un amigo en Puente de Vallecas

El autor de los hechos residía en un edificio situado a escasos 80 metros del lugar de la agresión.

Grúas trabajando en el convoy del tren Iryo accidentado el pasado enero en Adamuz en una imagen de archivo

Los peritos judiciales detectan nuevas "anomalías" en la vía dónde ocurrió el accidente de Adamuz

Maletas en un tren

Los expertos avisan de que cómo colocar el equipaje en los trenes reduce o aumenta la seguridad entre los pasajeros

Noticias de hoy, martes 23 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Publicidad