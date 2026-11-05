El mejor restaurante del mundo, Etxebarri, se encuentra en un pueblo vizcaíno de 230 habitantes

Era el gran favorito, el único restaurante que llevaba más de una década entre los diez mejores restaurantes del mundo. Los dos últimos años quedó en segundo lugar y esta pasada madrugada, en Lima (Perú), Bittor Arginzoniz y su asador Etxebarri, situado en un caserío del siglo XVIII en Axpe (Bizkaia), han logrado lo que no buscaban, porque nunca han buscado premios: Etxebarri es ya el mejor restaurante del mundo.

En este templo gastronómico, donde la excelencia es innegociable, Arginzoniz ha hecho del fuego, de la cocina ancestral y de la cocina con leña el summum del hedonismo. Ha convertido su restaurante en el más codiciado por los amantes de la gastronomía de todo el mundo.

Su filosofía es nítida: realzar la exquisita materia prima con la que trabaja, sin complicadas elaboraciones ni artificios. Producto, el mejor, tratado de forma excelsa para elevarlo a la alta gastronomía.

Muchos de sus platos, como un auténtico artesano, nacen de su imaginación y están hechos con sus propias manos: desde la mozzarella de sus propias búfalas hasta el chorizo que elabora con carnes de Joselito y los platos que prepara con su leche ahumada. Él también diseña y fabrica muchos de los utensilios de cocina que utiliza a diario.

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Cocinero autodidacta y sumamente exigente, ha querido homenajear, al recibir el premio, a las abuelas y a las madres por la transmisión de sus conocimientos, su pasión y esa cocina de nuestros recuerdos. También ha tenido una mención especial para su padre gastronómico, el crítico Rafael García Santos, que le animó a llevar la cocina de caserío, de la hoguera, a la alta cocina.

Cada día, miles de personas intentan reservar mesa en Etxebarri desde todos los rincones del mundo, y solo unos pocos lo consiguen. En el pequeño y bucólico pueblecito vizcaíno de Axpe es normal ver a diario a gente que llega de todos los rincones del mundo. A partir de hoy, este intento por sentarse en una de las pocas mesas de Etxebarri será aún más quimérico, pero la recompensa, se lo garantizo, es extraordinaria.

Cuatro españoles entre los 50 mejores

En la gala de los premios '50 Best' también han sido reconocidos otros tres restaurantes españoles. DiverXO, de Dabiz Muñoz, baja del cuarto al noveno puesto; Enigma, de Albert Adrià, escala hasta el puesto 29 y otro asador, Elkano, de Getaria, ocupa el puesto 33.

El año que viene, Etxebarri ya no competirá: entra en la elitista lista de 'Best of the Best', junto a otros restaurantes que ya fueron proclamados los mejores del mundo. Compartirá mesa con establecimientos como El Celler de Can Roca y Disfrutar.