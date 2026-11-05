¿Flores secas o frescas? El sinfín de opciones que ofrece el mercado

Es la campaña más importante del año para el sector de la floricultura en nuestro país y representa cerca de un 20 % del total de las ventas anuales. En algunas floristerías concentra entre un 30 y un 40 % de la facturación de todo el año. Algo que se entiende cuando preguntas a la gente que suele colocar flores a sus difuntos estos días. “Le pongo flores naturales siempre”, “A mis seres queridos no le voy a poner una flor de plástico” o “Es un día para honrarles con las flores que más le gustaban en vida”. Son solo algunas de las respuestas que encontramos a las puertas de los cementerios estos días.

Pero para elegir las mejores flores hemos querido preguntar a los que más saben: floristas y floricultores. En la floristería del Cementerio de Santa Lastenia en Santa Cruz de Tenerife nos encontramos con José que esta semana no para de atender a clientes. Nos cuenta que lo que más se vende son crisantemos y siemprevivas “la gente busca los que más duran, ya que se van a gastar el dinero que aguanten”. También nos explica que al aire libre la flor cortada dura mucho menos y entre los consejos para que aguanten más nos dice que es fundamental ponerles agua fría y cortarles el tallo en diagonal para que el tallo absorba mejor el agua “también funciona ponerles una aspirina pero tenemos que tener en cuenta que no es milagroso porque las flores están expuestas a las inclemencias meteorológicas. Si hace mucho calor, se estropearán antes”, asegura.

Pero si hay alguien que sepa con certeza cuales son las flores que más duran, son quienes las cultivan. Nos hemos ido hasta los invernaderos de Alohaflor en la zona de Valle Guerra, en La Laguna. Allí Cintia Marichal cultiva miles de flores que exporta a toda Canarias, de hecho es la segunda comunidad que más flor cortada consume solo por detrás de Andalucía. La campaña del Día de Difuntos comienza meses atrás, para garantizar una producción que responda a la demanda en tiempo y forma. Asegura Cintia que las flores más duraderas son los liliums, las gerberas y los crisantemos. Le hemos pedido un consejo para poder elegir la flor adecuada y ha sido contundente: “Lo más importante es comprar flor local porque no es lo mismo elegir una flor recién cortada que al día siguiente está en las manos del comprador, que una que tiene que viajar en avión al menos durante tres días desde Holanda por ejemplo”.

Tampoco faltan las recomendaciones para colocarlas al aire libre: “Una aspirina, agua fría y una gotita de lejía”.