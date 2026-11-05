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Un detenido en una nueva jornada de huelga educativa en Madrid con nueve profesores encerrados en Consejería

Los profesores se han concentrado frente a la Consejería de Educación para reclamar más recursos. Nueve docentes se han encerrado en una sede del departamento para exigir una reunión urgente con la consejera, Mercedes Zaralejo.

Detención huelga educativa

Un detenido en una nueva jornada de huelga educativa en Madrid | Antena 3 Noticias

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Marta Moreno
Publicado:

La educación pública madrileña vive este jueves una nueva jornada de movilizaciones con la participación conjunta de docentes de todas las etapas educativas. El conflicto, que mantiene al profesorado de colegios e institutos en su cuarta semana de huelga indefinida, suma también a las universidades públicas, que afrontan su segunda jornada de paros.

Cientos de profesores se han concentrado durante la mañana frente a la Consejería de Educación, en la calle Alcalá, para reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso más financiación para la enseñanza pública y exigir a la consejera del sector, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar con los representantes de los trabajadores.

La jornada llega después de varias semanas de protestas sin que se haya terminado el conflicto. Los docentes de las enseñanzas no universitarias mantienen la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de octubre, mientras que las seis universidades públicas madrileñas se han incorporado a las movilizaciones con dos jornadas de paro, convocadas para el miércoles y este jueves.

En colegios e institutos, los profesores reclaman una reducción de las horas lectivas, menos alumnos por aula, más recursos para atender a la diversidad, mejoras salariales y una disminución de la carga burocrática.

Por su parte, las universidades públicas denuncian la falta de financiación y el deterioro de las condiciones de trabajo y estudio.

Nueve profesores se encierran en otra sede de Educación para exigir una reunión

En paralelo a las concentraciones, nueve docentes se han encerrado durante la mañana en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, situada en la calle Santa Hortensia, para reclamar una reunión urgente.

Un profesor detenido durante las protestas frente a Educación

Uno de los episodios más destacados de la mañana ha sido la detención de un profesor durante la concentración. Todavía no se sabe el motivo principal de la detención.

Desde la plataforma Menos Lectivas han denunciado la actuación policial y han asegurado que el profesor participaba pacíficamente en la protesta. Los convocantes han mostrado su rechazo a lo ocurrido y han mantenido sus reivindicaciones.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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