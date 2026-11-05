Los dibujos de una niña de 8 años, la clave para detener al secuestrador que intentó raptarla en Zaragoza

La niña de 8 años estaba en el portal de su casa cuando un hombre, según ha relatado la menor, se acerca a ella e intenta llevarla a una casa prometiéndole regalarle unas golosinas. El hombre la agarra del brazo y tira de ella para llevarla con él, pero la pequeña consigue escapar corriendo y llegar a su casa. La niña cuenta que mientras huía del señor, el sospechoso le habría advertido en ese momento a la pequeña de 8 años que si contaba algo de lo ocurrido volvería a por ella.

La niña le contó a sus padres lo sucedido y haciendo un ejercicio de memoria, logró recordar algunas cosas relacionadas con ese hombre. Así comenzó a realizar dos dibujos con un lápiz y papel con los que dar pistas a los investigadores sobre la identidad del hombre. Y todo siendo una niña de apenas 8 años. Primero dibujó al sospechoso señalando su cara, en ese rostro dibujado por la niña se veía al hombre con una cicatriz en la cara. En el segundo de los dibujos la pequeña pintó tres rayas juntas y un círculo negro. Esas marcas corresponderían con unos tatuajes que tenía el hombre en el brazo. Además, la niña reconoció haber visto en otras ocasiones a ese hombre por un parque cercano a su domicilio.

El investigado

Los agentes de la Guardia Civil de Tarazona, según relata en su nota de prensa, el Ministerio del Interior, se consiguió identificar a un hombre de 48 años, el presunto autor del intento de secuestro. El hombre tenía rasgos que coincidían con los dibujos de la niña, por ejemplo la cicatriz en el rostro o tatuajes con los dibujos plasmados sobre el papel. El sospechoso fue localizado el día 30 de octubre y se trata de una persona de nacionalidad española y vecino de una localidad cercana a Borja, en Zaragoza. Ahora está siendo investigado por un supuesto delito de detención ilegal.

La memoria de la niña

Los agentes han querido destacar la importancia de la memoria de la niña de 8 años, clave para dar con el señor. Su capacidad de observación, el boceto y su testimonio fue clave para encontrar al sospechoso. La relevancia de los bocetos cobró más fuerza tras localizar al presunto secuestrador.