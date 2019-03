44 personas heridas al volcar un autobús cerca de Gerona

Un autobús que cubría la línea regular entre Girona y Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha volcado esta mañana en la C-65 a la altura de Cassà de la Selva y ha causado 44 heridos leves.



El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha informado de que, si bien aún se investigan las causas del accidente, todo apunta a que el autocar ha volcado por una avería "en los frenos".



En un comunicado, este organismo ha asegurado, citando el testimonio de la conductora del vehículo, que los frenos no le han respondido en un ceda el paso y el autobús ha ido a parar a la calzada contraria, tras lo cual ha caído por una pendiente con un desnivel de unos dos metros y ha quedado fuera de la carretera.



El accidente se ha producido cuando el vehículo pretendía acceder a la C-65 por la rotonda del término municipal de Cassà de la Selva (Girona).



El SCT subraya que la conductora de la empresa Teisa no había tomado "alcohol, ni drogas" ni tampoco ha sufrido "somnolencia", en contra de lo que había asegurado uno de los pasajeros.



El Servicio Catalán de Tráfico también ha asegurado que el vehículo "no circulaba a una velocidad excesiva", aunque aún debe analizarse el tacógrafo.



El vehículo tenía una antigüedad de 5 años, estaba "en buenas condiciones" y tenía "toda la documentación en regla", según este organismo, que ha añadido que había pasado la ITV hace un mes, que las ruedas estaban en un buen estado y que los pasajeros iban correctamente sentados.



De los 44 pasajeros, 32 han resultado heridos leves, 12 menos graves (que también son leves pero de mayor consideración) y uno ha salido ileso; 17 de ellos han sido trasladados al hospital Santa Caterina de Salt; 15 al Josep Trueta de Girona -entre ellas una mujer embarazada y la conductora del vehículo- y 12 al ambulatorio de Cassà de la Selva.



Se prevé que todos los heridos en el accidente, que ha generado varios kilómetros de retenciones esta mañana, puedan tener el alta hoy mismo, según la Generalitat.



En el accidente han intervenido seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, otras tantas de los bomberos de la Generalitat y cinco ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas, así como la policía local de Cassà de la Selva.