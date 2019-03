Los entrenamientos para los jugadores del equipo de fútbol del San Sebastian de los reyes, se han convertido en un calvario y no por culpa del entrenador.



Desde hace un tiempo les han lanzado perdigonazos, cuchillos y todo tipo de objetos punzantes desde un edificio situado junto al campo de este equipo madrileño de tercera.

Un jugador recibió el impacto de un perdigón en la espalda

Edu, lateral de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, recibió este perdigonazo en la espalda mientras entrenaba: “Oímos un disparo y no le prestamos atención. Luego sonó otro que me dio en la espalda. Me quité la camiseta y estaba sangrando”, relata Edu.



No ha sido el único ataque sufrido por el equipo o sus ayudantes. Ramón Cerol, el encargado del mantenimiento del campo nos muestra cuchillos, vasos, tazas y una peona. “Y hasta un ordenador portátil han llegado a tirar. Muchas cosas se las han llevado. La Policía, claro”, matiza.