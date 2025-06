Ofrecen 15.000 euros a los 'okupas' del 'hotel de los horrores' de San Blas para que desalojen el inmueble

Tensión a las puertas del conocido como 'hotel de los horrores' de San Blas, en Madrid, que lleva años 'okupado'. La policía ha activado un dispositivo especial de seguridad para prevenir incidentes con los 'okupas'.

Una empresa ha comprado el inmueble abandonado donde viven alrededor de 200 'okupas', entre ellos, familias con niños. Los nuevos propietarios han tratado de negociar con ellos para que se vayan llegándoles a ofrecer hasta 15.000 euros, pero de momento no se mueven de ahí. "Si me ofrecen 15.000 euros me voy", asegura uno de los 'okupas'.

Los vecinos se quejan de que en ese hotel se trafica con drogas y hay delincuencia. "Nosotros también tenemos derechos. Nosotros también tenemos que ser respetados", dice una de las 'okupas' del hotel. "No he ido a trabajar porque supuestamente nos tenían que desahuciar a todos y no voy a dejar que mi hijo duerma en la calle", afirma otro hombre, que asegura que no le alquilaban ninguna vivienda.

El programa de Espejo Público de Antena 3 ha logrado entrar en el interior de ese 'hotel de los horrores'. Allí se ve el mal estado en el que se encuentra. Paredes desconchadas. Sin mobiliario, pintadas... "se ve en mal estado, pero hay buenas personas", dice uno de ellos,

Un barrio en el que, según aseguran los vecinos, también hay mucha droga delincuencia y se ven a toxicómanos por las calles, incluso menores. Por ello, los vecinos piden una solución urgente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.