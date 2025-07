Agresión homófoba en Alicante | Rompen una botella en la cara a un joven: "¿El motivo? Ser gay"

"Dicen que la homofobia ya no existe, que son casos aislados. Pero a las cinco de la mañana tres chavales me golpearon brutalmente en la calle. ¿El motivo? Ser gay. Y esto sigue pasando cada día". Así cuenta y denuncia públicamente Daniel, de 23 años, la agresión homófoba que ha sufrido en pleno centro de Alicante.

Según su testimonio, tres chicos, según relata, menores de edad, le atacaron y le rompieron una botella en la cara.

En el vídeo que ha colgado en las redes sociales se puede ver cómo tres jóvenes le insultan y, al marcharse, uno de ellos lanza de espaldas una botella de cristal vacía que impacta directamente en la cara del denunciante, golpeando de lleno contra su nariz y provocándole varias heridas cortantes por las que ha tenido que recibir múltiples puntos de sutura. Asegura que esto se ha producido "solo por ser quien soy" y que "no fue una broma ni un malentendido", insiste.

"Es la realidad que muchas personas LGTB vivimos diariamente: el miedo de volver a casa, de caminar por la calle, de ser señalados o atacados solo por existir", añade.

En sus redes sociales, a través de su perfil de Instagram, y con la etiqueta #StopHomofobia ha pedido ayuda por lo sucedido y habla de la importancia de visibilizar este tipo de acciones.

"Eran tres niños que eligieron el odio, la violencia, el insulto. Después de llenarse la boca de insultos, salieron corriendo. Ni siquiera tuvieron el valor de mirar atrás", así es como el joven describe su agresión.

"Hoy me tocó a mí, pero mañana puede ser cualquiera. No voy a esconderme ni a callarme. He venido a esta vida a vivir, amar y reír sin miedo. Ser gay no es el problema; el problema es la homofobia, y se combate con visibilidad, educación, amor y dignidad", continúa el joven en las redes sociales. Y termina con un alegato final, "lo cuento por mí, por quienes no pudieron contarlo, por quienes aún tienen miedo. Porque el miedo no nos va a callar y el odio no nos va a detener", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com