La pequeña Paula consigue entregar una carta a los reyes en su visita a Ceuta: "Por favor, solucionad el problema"

Este martes, los ceutíes se han lanzado en masa a las calles para recibir a Felipe VI y Letizia en la que ya es su histórica primera visista a Ceuta, coincidiendo con un momento extremadamente delicado ante la crisis migratoria que la ciudad autónoma afronta desde que el pasado mes de julio miles de migrantes entraran de forma masiva desde Marruecos.

Ha sido una jornada con ambiente festivo y cargada de emoción, en la que cientos de personas, enarbolando banderines de España, han recibido a los Monarcas entre vítores y aplausos al grito de "¡Sí, sí, sí, el Rey ya está aquí!", o "¡Ceuta unida jamás será vencida!".

"Solucionad el problema"

Entre esos instantes, uno especialmente emotivo. El momento en el que Paula, una niña, ha conseguido entregarles una carta. "Hola mis queridos reyes, por favor, solucionad el problema", comenzaba relatando la pequeña.

Felipe VI y Letizia tienen previsto desplazarse durante esta jormada al cementerio Sidi Embarek para participar en un acto de recuerdo a las personas fallecidas en el mar los pasados 30 y 31 de julio, con representantes de las cuatro confesiones que conviven en la ciudad. La intensa jornada se cerrará con un encuentro con los ceutíes en el centro de la ciudad antes de pasar la noche en el Parador de Ceuta.

Los reyes "saldan una deuda"

Los reyes han señalado que con la visita "largamente deseada y pendiente" de este martes a Ceuta saldan una deuda. Lo que desean trasladar con esto es "el compromiso de todo el país con el futuro de los ceutíes, que es el futuro de España". De esta manera lo han plasmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Ceuta, donde han firmado antes de recibir las llaves de la ciudad autónoma.

En el texto que firman Felipe VI y la reina Letizia, agradecen el cariño de los ceutíes "en una visita largamente deseada y pendiente". "Había una deuda que hoy saldamos al tiempo que transmitimos la cercanía y el afecto de toda España", han asegurado.