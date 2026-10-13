El vicepresidente de Ceuta defiende que Felipe VI y Letizia visitan Ceuta "cuando han podido"

Es la primera vez que Felipe VI y Leticia visitan Ceuta. Lo hacen once semanas después de la entrada masiva de unos 80.000 migrantes procedentes de Marruecos. Una visita que llega en un momento delicado para la ciudad, pero que el vicepresidente ceutí, Ramírez, ha querido presentar como una jornada especial: "Hoy para Ceuta es un día histórico, una nueva página especial en la historia de Ceuta y todos los ceutíes estamos esperando con muchísima ilusión".

En la misma línea ha reconocido que la visita llega más tarde de lo que muchos esperaban, aunque ha defendido que los Reyes "han manifestado su intención de visitar nuestra ciudad" y que lo han hecho "cuando han podido". Según ha recordado, el monarca mantuvo contacto directo con el presidente de la ciudad desde el inicio de la crisis e incluso lo recibió en audiencia, por lo que "hoy es un día para que los ceutíes muestren el apoyo y el cariño que se tiene a sus Majestades".

La ciudad se ha preparado para recibir a la comitiva real. Los servicios municipales han trabajado "a contrarreloj" para "embellecer" los puntos por los que pasarán Felipe VI y Letizia. Para Ramírez, ese esfuerzo "demuestra el compromiso" de los funcionarios y trabajadores de la Ciudad Autónoma, que han logrado tenerlo todo listo pese a coincidir con el puente del Día de la Hispanidad: "Los servicios han dado un ejemplo de responsabilidad, compromiso y cariño a sus Majestades".

Devolver a los migrantes

Sin embargo, la visita también llega con la crisis sin resolver. El vicepresidente ha admitido que el desalojo de los asentamientos irregulares de la playa no ha supuesto una solución definitiva, sino que "se ha trasladado de lugar". Los campamentos habilitados por el Gobierno tienen "capacidad limitada", en torno a 6.000 personas, y Ramírez insiste en que no tiene constancia de que se hayan completado "los procedimientos de devolución ordinaria que se están realizando".

Subraya que lo que ha sucedido es que "el desalojo de la playa ha trasladado a muchas personas a barriadas de nuestra ciudad y estas últimas dos noches ha incrementado la tensión en estos entornos". Y explique que lo que buscan es "que todas estas personas sean ya devueltas a Marruecos".

Para Ramírez, la llegada de los Reyes "es un chute de energía, puesto que tampoco podemos olvidar la situación que seguimos padeciendo". Al mismo tiempo confía en que los ceutíes salgan masivamente a la calle: "Ceuta se va a echar a la calle. Todos tienen muchísimas ganas de poder saludar y mostrar el cariño y apoyo que Ceuta tiene a su Majestad".

Garantizar las fronteras

Además, ha considerado "inquietante" la información sobre la entrada de buques marroquíes en aguas españolas coincidiendo con los hechos de finales de julio confesando no tener "constancia de manera directa de que eso se hubiera producido".

En su opinión, esta crisis debe marcar "un antes y un después" y "un refuerzo importante de los medios, tanto de infraestructura como medios humanos, de manera permanente, y garantizar esa seguridad en las fronteras" porque "Ceuta y España, y por qué no también Europa, tienen que tener finalmente el control y la llave de las únicas fronteras no terrestres entre Europa y África", ha concluido.