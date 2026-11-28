El 28 de noviembre de 2001, José María Aznar, presidente del Gobierno de España, blinda su apoyo y alineamiento atlantista con su homólogo estadounidense, George W. Bush, en la denominada «guerra contra el terrorismo». Apenas habían pasado dos meses de los terribles atentados del 11 de septiembre, en los que Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales en territorio de Estados Unidos: dos impactaron en las Torres Gemelas, uno contra el Pentágono y un cuarto se estrelló en Pensilvania.

Aznar realizó la visita oficial después de que, dos semanas antes, la Policía Nacional desarticulara una célula yihadista en Madrid y Granada. La operación se saldó con once detenidos, de los cuales ocho entraron en prisión preventiva, entre ellos Abu Dahdah, su líder. El presidente del Gobierno garantizó que los sospechosos no serían extraditados a EE. UU. sin garantías de un juicio civil y sin pena de muerte, por lo que terminaron siendo juzgados en España.

Los jefes del Ejecutivo concedieron una rueda de prensa conjunta en los jardines de la Casa Blanca. Allí, Bush, hablando en castellano, le dedicaría unas palabras de afecto a Aznar: “Un honor para mí decir a mi amigo, bienvenido a los Estados Unidos”. Era el inicio de una estrecha alianza diplomática que marcaría los años siguientes.

Un 28 de noviembre, pero de 1994, Noruega rechaza vía referéndum su adhesión a la Unión Europea. Con un 89,11 % de participación, una cifra histórica en un sufragio en el país nórdico, el “No” se impuso con el 52,18 % de las papeletas recogidas en las urnas. La primera ministra laborista, Gro Harlem Brundtland, firme defensora del “Sí”, eligió esta fecha con un motivo estratégico: en los meses previos a los comicios, Austria, Finlandia y Suecia habían aprobado su ingreso. Brundtland pensó que el efecto dominó de sus vecinos sería un impulso suficiente para que los noruegos optaran por formar parte de la organización supranacional.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 28 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 28 de noviembre?

1660.- Se funda en Londres la Royal Society.

1814.- El diario británico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.

1848.- Berna es reconocida como capital de la Confederación Helvética.

1871.- 1893.- Las mujeres de Nueva Zelanda votan por primera vez en unas elecciones nacionales, aunque no pueden presentarse como candidatas.

1912.- La Asamblea de Vlorë proclama la independencia de Albania, que pone fin a siglos de dominio otomano.

1936.- El dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid), durante la Guerra Civil española.

1960.- Mauritania obtiene la independencia de Francia.

1994.- El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el Premio Cervantes.

2004.- El rey Abdalá II de Jordania firma un decreto que retira el título de príncipe heredero a su hermanastro Hamzah bin Hussein.

2010.- WikiLeaks comienza a publicar unos 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses, que revelan, entre otros asuntos, instrucciones para recabar información sobre políticos extranjeros y altos cargos de la ONU.

2024.- Australia aprueba una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

¿Quién nació el 28 de noviembre?

1820.- Friedrich Engels, filósofo alemán.

1895.- José Iturbi, pianista y director de orquesta español.

1908.- Claude Levi-Strauss, antropólogo y etnólogo francés.

1932.- Leandro 'Gato' Barbieri, saxofonista de jazz argentino.

1957.- Gaspar Llamazares, político español.

1961.- Ramón García, presentador de radio y televisión español.

1976.- Juana Acosta, actriz hispano-colombiana.

¿Quién murió el 28 de noviembre?

1962.- Guillermina, reina de Holanda.

1966.- José Isbert, actor español.

1994.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal español.

2015.- José María Mendiluce, escritor y político español.

2020.- Juan de Dios Román, exseleccionador nacional de balonmano.

2023.- Charlie Munger, empresario estadounidense.

2024.- Silvia Pinal, actriz mexicana.

¿Qué se celebra el 28 de noviembre?

Hoy, 28 de noviembre, se celebra el Día de la Independencia de Hawái.

Horóscopo del 28 de noviembre

Los nacidos el 28 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre, se celebra san Sóstenes.