Patricia, la joven que fue captada por el líder de una secta en Perú: "Me robó mi adolescencia y mi vida "

"He abierto lo ojos, ha sido una pesadilla y me he dado cuenta del enorme daño que me hizo Steven. Se aprovechó de mi edad, de que yo buscaba respuestas, cariño y me engañó. Me robó mi adolescencia y mi vida". Lo asegura Patricia Aguilar en un comunicado público.

"Los vídeos que me grabé hace un año en Perú diciendo que yo estaba allí por mi propia voluntad, no eran tal. La manipulación era enorme" Patricia afirma que hablaba coaccionada por Steven Manrique, su captor.

" En el grupo, por parte de Steven ha habido, malos tratos amenazas y violaciones..." Patricia estuvo más de un año retenida en la selva, con otras tres mujeres y 5 menores, entre ellos, su bebé.

Su psicólogo,José Miguel Cuevas, cree que el proceso de recuperación será largo porque "tú has vivido la vida del gurú y del grupo, llega un momento que la persona ni se conoce".

Tras un mes de tratamiento Patricia a ha empezado a despertar. No quiere que nadie vuelve a sufrir como ella.