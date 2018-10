Patricia Aguilar habla por primer vez tras ser rescatada: "Steven es peligroso y no puede salir bajo ningún concepto (de prisión)"

Patricia Aguilar, la joven rescatada tras ser captada por el líder de una secta en Perú, ha hablado por primera vez desde su regreso a España. En un vídeo publicado en Youtube, la joven ha agradecido a todos aquellos que "en algún momento se ha preocupado" por su situación y ha apoyado a su familia.

Reconoce que ahora mismo se encuentra en "una situación un poco complicada" por su recuperación y no se siente "cómoda dando cualquier tipo de entrevista a algún medio". "No me siento preparada ni es bueno para mi recuperación, sería dar un paso atrás", ha afirmado la joven.

Aguilar ha explicado su cambio de versión en la declaración: "Cuando yo estaba allí, en el rescate, estaba manipulada y tenía miedo porque Steven es peligroso. Él muchas veces me ha amenazado".

"Cuando yo he llegado a mi entorno, con mi familia, he ido despertando y viendo cómo son las cosas de verdad", ha asegurado.

Por último, ha recalcado que Félix Steven Manrique "es peligroso y no puede salir bajo ningún concepto (de prisión) porque todas las mujeres están en peligro". "En el caso de que él salga, no es que haya riesgo de fuga, es que es inminente la fuga", ha apuntado.

La familia está intentando evitar la salida de prisión de su captor, Felix Steven, una posibilidad que se decidirá el próximo 15 de octubre en Perú. Además, han subrayado que en España se le atribuyen los delitos de coacciones, prostitución, explotación sexual, corrupción de menores y contra los derechos y deberes familiares, tras la declaración de Patricia ante la justicia española y después de aportar nuevas pruebas.

Por su parte, la portavoz de la familia, Noelia Bru, anuncia que la familia va a llegar "hasta el final" y que "no importa el tiempo que conlleve" y ha señalado que van a "luchar, no solo por Patricia sino por las personas que lo han pasado mal y que han sido rescatadas junto a Patricia y que han sido abusadas por este tipo antes".

"Él solo tiene su palabra, nosotros tenemos pruebas", ha afirmado Bru que ha reiterado que van a llegar "hasta el final" para que "el sufrimiento de Patricia no sea gratuito".

En ese punto, Noelia Bru ha recordado que se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la red 'change.org' para que una ley antisectas tipifique en el Código Penal la persuasión coercitiva -manipulación psicológica-, "para adueñarse de la voluntad y secuestrar psicológicamente a sus víctimas para que hagan lo que ellos quieran en su propio beneficio".