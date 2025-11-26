Pasajeros afectados por la cancelación de vuelos a Venezuela: "Estamos durmiendo en el suelo, aguantando frío"

Un grupo de bailarines lleva 3 días durmiendo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Todo ha ocurrido después de que varias aerolíneas hayan cancelado sus vuelos a Venezuela después de la alerta de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. En ella, piden extremar la precaución por la presencia militar en el país sudamericano y el sur del mar Caribe.

La situación es de completa precariedad. Se arropan con mantas y, duermen encima de trozos de cartón para evitar estar en contacto con el frío suelo. Como afirma uno de los afectados: "Estamos durmiendo en el suelo, aguantando frío. Sin podernos duchar, sin poder comer bien, sin poder dormir bien". Además, no disponen de agua caliente y llevan desde que llegaron al aeropuerto sin ducharse.

Como ellos, cientos de personas se encuentran en esta situación: "Señoras con niños, gente adulta, gente mayor pues, de la tercera edad". Mientras, se han dividido por las instalaciones de la Terminal 1 para evitar ser expulsados por las noches, ya que, desde el pasado mes de septiembre, está prohibido dormir allí.

Otro de los problemas es que no tienen dinero, como ellos mismos aseguran. "Hemos venido con dinero justo ya que en Madrid solo íbamos a parar para coger otro vuelo". Conseguir comida les está siendo muy complicado, debido a los altos precios que dicen haber en los aeropuertos "La comida en el aeropuerto es un poco costosa. Ya se nos han acabado los ahorros. No tenemos dinero".

Las aerolíneas no les dan ninguna solución

Las aerolíneas no les dan ninguna solución mientras buscan otras alternativas para poder regresar a sus casas con sus familias: "Nos mandan correos diciéndonos que no es su culpa, porque ellos contrataron un tercero que es Iberia. Nos contactamos con Iberia, e Iberia nos dice lo mismo".

Iberia ha alargado la cancelación de sus vuelos a Venezuelahasta, como mínimo, el 1 de diciembre, asegurando que retomará sus operaciones "cuando se recuperen las plenas garantías de seguridad". Hasta entonces, no cubrirán esta ruta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.