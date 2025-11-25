Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Agredió sexualmente a su hija de 3 años y envió fotos a otro hombre al que propuso tener sexo con la menor

Condenado a 34 años de cárcel por los delitos de agresión sexual, promoción de la prostitución de un menor y elaboración y difusión de pornografía infantil.

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional detectando material pedófiloEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a 34 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su hija de tres años, hacer fotos del momento y enviárselas a una tercera persona con la que quería mantener relaciones sexuales, llegando incluso a proponer que participara la menor.

La sentencia considera al hombre autor de varios delitos como agresión sexual con acceso carnal a una menor de cuatro años, promoción de la prostitución de menores y elaboración y difusión de pornografía infantil.

La Audiencia Provincial de Huelva le ha condenado a 15 años de cárcel por la agresión sexual, a 11 años de prisión y una multa de 5.500 euros por el delito de promoción de la prostitución de menores y a otros 8 años de cárcel por la elaboración y difusión de pornografía infantil.

Además, los dos primeros delitos suman la privación de la patria potestad. Una vez cumplidas las diferentes penas, que suman 34 años de cárcel, deberá estar una década en libertad vigilada. Tendrá seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad docente retribuida o no, así como de inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve un contacto directo y regular con menores de edad.

Por último, deberá indemnizar con 16.000 euros al representante legal de la menor. Todo esto una vez probado que el condenado desnudó a su hija, la agredió sexualmente y fotografió el momento.

También está probado que ese mismo día contactó con un hombre con el objetivo de provocarlo sexualmente y tener relaciones sexuales con él, llegando a proponerle la participación de la menor de tres años y enviándole ocho fotos sexuales de la niña.

