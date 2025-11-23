Iberia y otras cinco compañías suspenden sus vuelos a Venezuela

En las últimas horas, seis compañías aéreas han decidido suspender sus operaciones con Venezuela, entre ellas Iberia, que este sábado decidió cancelar todos los vuelos comerciales con Venezuela. Esta medida llega después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), emitiera una advertencia contra vuelos sobre Venezuela y el sur del mar Caribe, debido a "una posible situación de riesgo". Desde Estados Unidos aseguran que los aviones comerciales asumen una situación "potencialmente peligrosa" y piden precaución.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves en todas las altitudes, incluyendo durante las fases de sobrevuelo, llegada o salida de vuelos y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, ha subrayado la FAA.

Las primeras cancelaciones tuvieron lugar antes de que la aerolínea española tomara su decisión, cuyo vuelo tenía previsto despegar de Barajas el lunes. Precisamente ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene previsto aumentar la presión sobre el régimen chavista, al declarar al Cárter de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, una medida que le daría a la administración de Estados Unidos, la base legal que le faltaba para justificar posibles ataques militares dentro de Venezuela.

Las seis compañías que han suspendido los vuelos

Las otras cinco compañías que han decidido suspender sus vuelos son Avianca (Colombia), Gol (Brasil), TAP (Portugal), Latam (Chile) y Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago). Estas compañías afectadas, entre las que se incluye la española, Iberia, han señalado que la medida de suspender los vuelos responde a criterios de seguridad operacional, y que su reanudación dependerá de "la evolución del panorama".

Despliegue militar sin precedentes

El clima de tensión ha aumentado después de que Estados Unidos confirmara el despliegue de una fuerza militar de gran envergadura en aguas del Caribe. El operativo incluye: el portaaviones Gerald Ford, que es considerado el más grande del mundo, varios destructores, un submarino nuclear y unos 15.000 efectivos. Una operación que ya ha acabado con 21 embarcaciones señaladas por narcotráfico, y en el transcurso de esas intervenciones, en las que usaron misiles, han muerto al menos 83 personas.

Otras noticias de Iberia

Precisamente Iberia ha sufrido un ciberataque que compromete datos personales de sus clientes. La compañía española ha denunciado ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, haber sido víctima de un acceso externo no autorizado a uno de sus almacenes de datos.

La compañía afirma que la información contenida en ese sistema de intercambio de información es limitada y no es operacional. Por ello, informan que no se ha puesto en riesgo la seguridad de los vuelos. Según las primeras investigaciones, los datos afectados podrían incluir nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono y número de identificación de tarjeta de Iberia Club.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.