Noticias de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El aumento de tensión en Venezuela, las negociaciones para parar la guerra en Ucrania o la elección de la nueva fiscal, entre las noticias que marcan la jornada de hoy miércoles 26 de noviembre.

Tensión en Venezuela

Espada en alto, Maduro planta cara a Trump. No descarta un reclutamiento. Lo ha dicho en este multitudinario acto en una academia militar tras un baño de masas por Caracas. La tensión no afloja. Esta madrugada, en el Air Force One, Trump ha asegurado que quiere hablar con Maduro y hacer las cosas por las buenas, pero tampoco descarta "por las malas".

Aeropuerto de Barajas

Atrapados en Barajas. Así se encuentra un grupo de 14 bailarines que no pueden viajar a Venezuela por la cancelación de vuelos. Y no son los únicos. Hay cientos de pasajeros en la misma situación.

Guerra en Ucrania

Nueva madrugada de ataques en Ucrania. Rusia ha bombardeado con fuerza Zaporiyia. Hay varios bloques de apartamentos destruidos. Mientras Trump y Zelenski se muestran optimistas en su avance hacia la paz y aseguran que se van a reunir aunque, de momento, sin fecha.

Nueva fiscal

Hoy el Consejo del Poder Judical emite un informe sobre la idoneidad de Teresa Peramato aunque no es vinculante. Todos coinciden en elogiar su larga trayectoria y en la necesidad de recuperar el prestigio de la institución.

DANA

El ticket que acorrala a Mazón. Lo ha presentado por orden de la jueza Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él. Según su tarjeta de crédito pagó el aparcamiento a las 19:47, una hora después de salir del Ventorro. Lo qué paso en ese tiempo sigue siendo una incógnita. Según revela el diario Levante, Vilaplana habría acercado en coche a Mazón hasta el Palau. Él aseguró que había ido a pie.

Muerte familia

Es el dolor desgarrador en Torrox, en Málaga. Primero de los tres días de luto oficial tras la muerte de una familia. Los padres y sus dos hijos de 19 y 17 años fueron hallados muertos en su domicilio. Al parecer, se ha debido a un escape de gas. Hoy también se guardará un minuto de silencio.

Morat en España

El grupo musical vuelve a España con nuevo álbum. Ha anunciado dos nuevas fechas en Madrid. Son colombianos pero saben que sus fans en España se vuelven locos con ellos. Llevan 10 años en la industria, tienen una proyección muy consolidada. Ellos mismos nos han contado que creen que la clave de su éxito es la verdadera amistad que les une.

