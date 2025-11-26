Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 26 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 26 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 26 de noviembre de 2025: Día Mundial del Olivo

Efemérides de hoy 26 de noviembre de 2025: Día Mundial del Olivo | Antena 3 Noticias

Adrián Zamarra
Publicado:

El 26 de noviembre de 1998, la UNESCO declara el Día Mundial del Olivo como fecha internacional de importancia. El objetivo principal de la proclamación de esta fecha es el de fomentar la protección de dicho árbol, tanto en su forma material como en su valioso significado social, cultural, económico y medioambiental. El nombre científico de esta especie es Olea europaea. Es un árbol típicamente mediterráneo que se distribuye entre otros lugares, por los paisajes de la península ibérica. Se trata del responsable de la producción del aceite de oliva, que juega un papel fundamental dentro del sector agrario de España.

En definitiva, la celebración del Día Mundial del Olivo refuerza el compromiso en favor del desarrollo sostenible, así como la protección del patrimonio cultural y natural de uno de los activos que más contribuyen al desarrollo económico del país.

Un 26 de noviembre, pero de 2002, la Guardia Civil detiene a siete miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), organización terrorista de extrema izquierda que actuó principalmente entre los años 1975 y 2007. Las detenciones se produjeron en las ciudades de Madrid y Valladolid y afectaron de manera directa a la organización de la banda clandestina, puesto que se trataba de miembros responsables de los aparatos de finanzas, información y propaganda. Durante el registro, las autoridades no encontraron armas ni artefactos explosivos, pero se incautaron materiales informáticos y documentos.

Entre las personas detenidas se encuentra la madrileña Carmen López Anguita, responsable de la comisión de organización. Fue condenada a 385 años de prisión por acumulación de delitos, entre ellos un atentado de 1979 en el que fallecieron 8 personas. Otros de los arrestados son Francisco Brotons, Victorio Calcerrada y María Josefa Alarcón.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de noviembre?

1865.- Se publica Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, conocido por el seudónimo de Lewis Carroll.

1942.- La película Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, se estrena en Estados Unidos.

1987.- España suscribe el "Convenio Europeo contra la Tortura y Penas y Tratos Inhumanos o Degradantes".

1991.- El cantante estadounidense Michael Jackson lanza al mercado el álbum Dangerous.

2003.- Último viaje del Concorde, concretamente desde el aeropuerto londinense de Heathrow hasta Bristol (centro de Inglaterra), antes de convertirse en una pieza de museo.

2008.- Groenlandia aprueba en referéndum la ampliación de su estatuto de autonomía, que reconoce el derecho de autodeterminación de este territorio de Dinamarca.

2009.- Un informe elaborado por una comisión investigadora concluye que la Iglesia católica ocultó durante años abusos sexuales en connivencia con el Estado irlandés.

2011.- El robot "Curiosity" de la NASA inicia una travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte.

2014.- La ministra española de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presenta su dimisión tras ser acusada de posible beneficiaria de regalos de la Gürtel, trama de corrupción ligada al Partido Popular (PP).

2021.- La OMS bautiza como "omicron" a la nueva variante de coronavirus, a la que califica de riesgo.

¿Quién nació el 26 de noviembre?

1810.- William Armstrong, ingeniero británico, inventor del acumulador eléctrico.

1922.- José María López de Letona, exministro español y exgobernador del Banco de España.

1931.- Adolfo Pérez Esquivel, artista y activista argentino, Nobel de la Paz 1980.

1939.- Tina Turner (Anne Mae Bullock), cantante estadounidense.

1968.- María Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, hija de la duquesa de Alba.

1984.- Antonio Puerta, futbolista español.

¿Quién murió el 26 de noviembre?

1504.- Isabel I de Castilla "la Católica", reina de España.

1926.- John Moses Browning, inventor estadounidense.

1969.- La Niña de los Peines, cantaora flamenca española.

1981.- Regino Sainz de la Maza, guitarrista español.

1985.- Pablo Serrano, escultor español.

2004.- Fernando Valle, médico portugués, fundador del Partido Socialista luso.

¿Qué se celebra el 26 de noviembre?

Hoy, 26 de noviembre, es el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos y el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior.

Horóscopo del 26 de noviembre

Los nacidos el 26 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 26 de noviembre

Hoy, 26 de noviembre, se celebran san Amador, san Fausto y san Alipio.

Pasajeros afectados por la cancelación de vuelos a Venezuela: "Estamos durmiendo en el suelo, aguantando frío"

Afectado por la suspensión de vuelos a Venezuela

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
