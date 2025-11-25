Atropello
Muere atropellado un hombre al caer a las vías del Metro en la estación Diagonal de Barcelona
El hombre cayó accidentalmente a las vías y fue trasladado en estado muy grave al hospital, donde finalmente falleció.
Un hombre ha fallecido tras ser arrollado por el metro después de caer accidentalmente a las vías en la estación Diagonal de Barcelona.
El hombre, que cayó a las vías justo cuando llegaba el convoy, fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente en estado muy grave al centro hospitalario, donde terminó falleciendo.
Los hechos ocurrieron el sábado 22 de noviembre, aunque la información ha trascendido ahora. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 23:18h de la noche y varias patrullas se desplazaron rápidamente hasta el lugar, así como efectivos y ambulancias del SEM, que lamentablemente no pudieron evitar su muerte.
