Un pasajero agrede a un conductor de autobús en Tenerife tras prohibirle entrar al vehículo fumando

El chófer le dijo al joven: "Cuando acabes de echar el humo fuera, accedes a la guagua". Fue entonces cuando el usuario reaccionó de forma violenta y comenzó a insultar y amenazar al conductor.

Una nueva agresión a un conductor de autobús en el sur de Tenerife ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en el transporte público. El trabajador, empleado de la compañía insular Titsa, terminó con un dedo fracturado tras una pelea con un pasajero que pretendía acceder al vehículo fumando.

El incidente, que fue grabado en vídeo y difundido en redes sociales, al parecer comenzó cuando el conductor le pidió a un usuario que dejara de fumar antes de subir al autobús. Según recoge Cope Tenerife, el chófer le dijo al joven: "Cuando acabes de echar el humo fuera, accedes a la guagua". Fue entonces cuando el usuario reaccionó de forma violenta y comenzó a insultar y amenazar al conductor: "Amagó dos veces con pegarme", afirma el hombre, y asegura que llegó a decirle: "que te voy a dar una hostia, hijo de puta".

Ante la escalada de tensión del momento, el conductor le exigió que abandonara el vehículo pero el pasajero también arremetió contra una persona mayor que le recriminó su actitud. Fue entonces cuando Javier, el conductor, intervino para proteger al turista y comenzó un forcejeo en el que cayó al suelo, se le rompieron las gafas de sol que llevaba puestas y sufrió la fractura de un dedo al quedar su mano atrapada bajo el cuerpo del agresor.

El trabajador tuvo que ser atendido en el Hospital por las lesiones físicas y por su estado anímico, ya que según sus compañeros está "psicológicamente un poquito tocado" y se encuentra "más afectado psicológicamente que físicamente". Además aseguran que en ningún momento agredió al usuario y que su única intención fue proteger al turista.

En el fragmento del vídeo que circula por las redes sociales se ve como ambos forcejean mientras otros usuarios gritan "¡chófer, chófer!" y tratan de separarlos. Ambos caen al suelo, el chófer se levanta y mientras el usuario le lanza patadas, él lo arrastra por los pies hasta que los separan. El usuario se levanta y grita "te voy a matar... Maricón, ven aquí ahora", y el resto de personas consiguen separarlos.

Finalmente el presunto agresor fue detenido por la Policía. Este suceso no es un caso aislado y desde el comité de empresa de Titsa denuncian un incremento de los episodios violentos en el transporte público. "Las agresiones físicas son contadas, pero las verbales están pasando todos los días", afirmó el representante sindical en Cope Canarias. Insultos, faltas de respeto de todo tipo e incluso agresiones forman parte del día a día de algunos conductores aunque muchos optan por no denunciar para no interrumpir el servicio y evitar trastornos a los usuarios.

La plantilla reclama medidas urgentes entre ellas la instalación de mamparas de seguridad que aíslen al conductor y el refuerzo policial en determinados servicios nocturnos.

