Un avión aterriza de emergencia con 239 pasajeros a bordo en El Prat por humo en la cabina

Un avión de Wizz Air con 239 pasajeros a bordo, con salida de Barcelona y destino Varsovia, ha tenido que dar la vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto del El Prat. Allí, los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad.

Humo en la cabina

Ha sido a las 11:26 horas cuando el aeropuerto Josep Tarradellas ha comunicado a Protección Civil de que la aeronave comercial de Wizz Air había tenido un incidente y había humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.

El avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés. Cuando el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, por lo que ha desactivado su plan de emergencias.

Un pasajero con cuadro de ansiedad

Los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad. A propósito de esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de manera puntual la alerta del Plan Aerocat, si bien lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control y porque tampoco sido necesario que interviniesen los equipos de emergencia de la Generalitat.

