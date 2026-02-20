Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Barcelona

Un avión aterriza de emergencia con 239 pasajeros a bordo en El Prat por humo en la cabina

Una persona ha sido atendida por ansiedad ante los hechos.

Avi&oacute;n de Wizz Air

Avión de Wizz AirEUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Un avión de Wizz Air con 239 pasajeros a bordo, con salida de Barcelona y destino Varsovia, ha tenido que dar la vuelta al detectar humo en la cabina y ha aterrizado de emergencia y de forma controlada en el aeropuerto del El Prat. Allí, los equipos sanitarios han atendido a una persona por ansiedad.

Humo en la cabina

Ha sido a las 11:26 horas cuando el aeropuerto Josep Tarradellas ha comunicado a Protección Civil de que la aeronave comercial de Wizz Air había tenido un incidente y había humo en la cabina, por lo que el aeropuerto ha activado su Plan de Emergencia Aeronáutica en fase de Alarma General.

El avión, con 239 pasajeros a bordo, había salido de Barcelona con destino a Varsovia y ha dado media vuelta para aterrizar de emergencia, y de forma controlada, en el aeropuerto barcelonés. Cuando el avión ha aterrizado, los pasajeros y la tripulación han podido desembarcar y han sido trasladados a una zona segura, ante lo que el aeropuerto, que no ha necesitado la ayuda de servicios externos, por lo que ha desactivado su plan de emergencias.

Un pasajero con cuadro de ansiedad

Los servicios sanitarios del aeropuerto han atendido a un pasajero por un cuadro de ansiedad. A propósito de esta incidencia, Protección Civil de la Generalitat ha activado de manera puntual la alerta del Plan Aerocat, si bien lo ha desactivado cuando la situación estaba bajo control y porque tampoco sido necesario que interviniesen los equipos de emergencia de la Generalitat.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El curioso uso que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16 y que se ha hecho viral

El uso viral que le dan los vecinos de Cangas a la baliza V16

Publicidad

Sociedad

EuropaPress_7278407_avion_wizz_air

Un avión aterriza de emergencia con 239 pasajeros a bordo en El Prat por humo en la cabina

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra

Investigan la presunta violación de una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Detenida a una mujer en Palma por intentar matar a su marido con una sobredosis de medicamentos

Los guardias civiles junto al pequeño y sus padres
Atragantamiento

Tres guardias civiles de Lugo le salvan la vida a un niño de 2 años por segundos: "Con él respiramos todos"

Baliza V16
Seguridad vial

Tirón de orejas de la Comisión Europea a España por no comunicar los decretos que aprobaron el uso de la baliza V16

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 20 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 20 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen del edificio donde se ha producido el asesinato
Violencia de género

Un hombre mata a su hijo de 10 años y hiere de gravedad a su mujer antes de ser abatido en Arona, Tenerife

El agresor amenazó a un agente con el mismo machete con el que había atacado a su mujer e hijo. "Todo apunta, obviamente, a que es un caso más de violencia de género".

Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?

Efemérides de hoy 20 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 20 de febrero?

Marlaska

El ascenso y caída de 'Jota', el número dos de la Policía que Marlaska sostuvo hasta el final

Imagen de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud

Muere un hombre al caer desde un tercer piso tras agredir a su expareja en Cartagena, Murcia

Publicidad