Investigan la aparición de un cadáver flotando en la playa de Amadores, en Gran Canaria

El fallecido, que podría tener entre 40 y 50 años, no portaba ningún tipo de documentación y vestía únicamente un pantalón corto. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que podría dificultar su identificación inmediata.

Los servicios de emergencias en el lugar del hallazgo

La Guardia Civil de la provincia de Las Palmas investiga el inquietante hallazgo del cadáver de un hombre en la playa de Amadores, en el municipio de Mogán, al sur de la isla de Gran Canaria. El cuerpo fue localizado en la tarde de este jueves flotando en el mar y por el momento se desconoce su identidad y las causas de la muerte.

La voz de alarma se daba en torno a las 17.30 horas, cuando el personal de la playa alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad tras avistar el cuerpo sin vida en el agua. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, y efectivos del Consorcio de Emergencias y de Protección Civil.

Los equipos de emergencia procedieron al rescate del varón, que se encontraba flotando a pocos metros de la orilla y una vez en tierra, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil asumió la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso. El fallecido, que podría tener entre 40 y 50 años, no portaba ningún tipo de documentación y vestía únicamente un pantalón corto.

El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que podría dificultar su identificación inmediata y en una primera valoración externa, se apreciaron erosiones compatibles con el roce contra las rocas pero será la autopsia la que determine si dichas lesiones guardan relación con la causa de la muerte o se produjeron después.

Las autoridades han indicado que no constaba ninguna denuncia por desaparición en la costa grancanaria aunque el pasado sábado se activó un dispositivo de búsqueda tras recibirse el aviso de que un buceador o nadador no habría regresado a la playa en el mismo municipio. El operativo concluyó sin resultados y ahora se investiga si el cuerpo hallado en la playa de Amadores puede corresponder a esa persona o si se trata de otro caso distinto.

El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. El examen forense será clave para determinar la causa exacta del fallecimiento y aportar datos que permitan avanzar en la identificación del hombre.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y la Guardia Civil trabaja para esclarecer si se trata de un accidente, un posible ahogamiento o si hay que abrir nuevas líneas de investigación.

