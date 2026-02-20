Ingresa en prisión en Castellón el presunto asesino del doble crimen de Xilxes

A las 15:15 horas de este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informaba de que la jueza de Violencia sobre la Mujer de Villarreal decretaba el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de los crímenes de su ex pareja de 48 años y su hija de 12 en la localidad castellonense de Xilxes.

El detenido ha sido trasladado a pasadas las 10:00 horas desde los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón hasta las dependencias judiciales. Los agentes han bajado del furgón a Abdelkader B. a cara descubierta y vestido con una sudadera gris y la camiseta de rayas con la que encontró los cuerpos degollados de las víctimas el pasado martes.

Un grupo de personas de la Asociación de Personas Sordas de Castellón (APESOCAS) esperaban a la furgoneta del detenido con indignación. "María José era asociada nuestra desde hace 25 años. Ella y su hija eran bellísimas personas. Hoy estamos aquí para rendirles homenaje y mostrar todo nuestro dolor e impotencia", explica David Moreno, portavoz de APESOCAS.

Tanto las víctimas como el detenido tienen algún grado de discapacidad auditiva. A su manera y con gran rabia contenida, los miembros de la asociación han lanzado gritos de indignación, abucheos en lenguaje de signos y han golpeado la furgoneta del presunto asesino.

Abdelkader B. ha permanecido 5 horas en sede judicial. El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial y se le acusa de dos delitos de homicidio y asesinato y un delito de quebrantamiento de condena.

La causa está bajo secreto de actuaciones, pero sí se conocen detalles de los antecedentes del detenido por violencia de género. El investigado ya fue condenado por un delito de coacciones en febrero de 2025 por el mismo juzgado de Villarreal. La sala le condenó a 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses sin posibilidad de tener o llevar armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

La orden de alejamiento y prohibición de comunicación estaba en vigor hasta octubre de 2027, de aquí que en un primer momento fuera directamente detenido por quebrantarla, dado que fue el detenido quien encontró los cuerpos de las víctimas.

A las 15:32 minutos de este viernes, un furgón de la Guardia Civil ha trasladado a Abdelkader B. a prisión provisional hasta que se celebre el juicio.

