Investigan la presunta violación de una mujer que paseaba a sus perros en Montjuïc

Los Mossos d’Esquadra investigan la presunta agresión sexual a una mujer que habría sido asaltada mientras paseaba con sus perros en los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. Los hechos se habrían producido el pasado 13 de febrero, alrededor de las doce del mediodía, en una franja horaria en la que el parque se encontraba con escasa afluencia de personas.

Según han confirmado fuentes policiales, la víctima, de 45 años, caminaba por la zona cuando un hombre la abordó por la espalda. De acuerdo con el relato de la denunciante, el ataque fue rápido y violento. El agresor la sujetó por el cuello, la arrastró y la tiró al suelo antes de agredirla sexualmente. Tras la agresión, el sospechoso huyó del lugar sin que nadie pudiera interceptarlo.

Al parecer la mujer logró pedir ayuda hasta que fue atendida por los servicios de emergencias, que la trasladaron a un centro hospitalario para recibir asistencia médica. Días después formalizó la denuncia en dependencias policiales, lo que permitió activar de manera oficial la investigación.

No se ha producido ninguna detención de momento

El caso ha quedado en manos del Área Central de Agresiones Sexuales de los Mossos d’Esquadra, que trabaja para identificar al presunto autor. La víctima aportó una descripción física del agresor, aunque por el momento no se ha producido ninguna detención. Los investigadores tratan de recabar posibles testimonios y revisar imágenes de cámaras de seguridad de la zona para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

A raíz de lo ocurrido, se ha reforzado la presencia policial en distintos puntos de Montjuïc, especialmente en áreas ajardinadas y con menor tránsito. La investigación continúa abierta y los Mossos mantienen activo el dispositivo para localizar al responsable de la agresión.

