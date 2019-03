Un pareja de toxicómanos mató y descuartizó a otra pareja amiga

En el primer día del juicio, Manuel Antonio Prado confesó su culpabilidad y la de su pareja sentimental, Adriana Amenedo, en los tres delitos que se le imputan, aunque cree que ella tiene más culpa porque, argumentó, le encizañó contra su amigo.

El abogado de la joven, Ramón Sierra aseguró, que su clienta “sólo sereconoce encubridora de los hechos”, mientras que para Víctor Bouzas, letrado de la acusación particular, las peticiones son claras y compartidas; se trataría de dos delitos de asesinato, los mismos por robo con violencia y profanación de cadáveres”.

Prado, que ya había estado involucrado en el asesinato de un taxista hace 9 años, relató cómo entre los dos acordaron matar a su amigo y a su novia para obtener dinero para drogas.

Como optaron descuartizarlos utilizando un machete – un proceso el que sólo participó el -y trasladarlos en bolsas de basura y una maleta a una zona montañosa de Ferrol. Natalia Gómez, hermana de una de las víctimas declaró, que el acusado le pidió perdón “ pero no me vale, no sirve de nada por todo lo que le hizo a mi familia, a mis padres y a mis hijos” El juicio , continuará durante toda la semana, con la comparecencia de hasta 60 testigos.