El papa León XIV agradece al rey de Mónaco que se posicione en contra del aborto

Este sábado, durante la visita del pontífice en Mónaco, ha dado un discurso en la catedral de la Inmaculada Concepción ante la comunidad católica del Principado: "Un pequeño estado cosmopolita, en el que a la variedad de procedencias se asocian también otras diferencias de tipo socioeconómico".

En la iglesia comentó que "tales diferencias nunca se convierten en ocasión de división en clases sociales", en su discurso ante el príncipe Alberto II, la princesa Charlene y otros miembros de la familia Grimaldi, entre ellos, Carolina de Mónaco.

El catolicismo como religión principal

Mónaco tiene el catolicismo como religión de Estado, por lo que el papa instó a la Iglesia católica a defender y promover "la vida de todo hombre y de toda mujer desde su concepción hasta su fin natural". Además, en el mes de noviembre, Alberto II rechazó firmar la ley que pretendía legalizar el aborto en el Principado. Justo después de que el Consejo Nacional aprobara una reforma para promulgar esta norma.

León XIV también pidió a los creyentes que "ofrezcan nuevos mapas de orientación capaces de frenar aquellos impulsos del secularismo que corren el riesgo de reducir al hombre al individualismo y de fundar la vida social sobre la producción de la riqueza". Del mismo modo, dejó varias preguntas a la comunidad: "¿Estamos realmente defendiendo al ser humano? ¿Estamos protegiendo la dignidad de la persona en la protección de la vida en todas sus fases? ¿Es realmente justo y está inspirado en la solidaridad el modelo económico y social vigente?".

Alberto de Mónaco en contra del aborto

En 2025, Alberto II rechazó firmar la ley del aborto. El Parlamento de Mónaco, conocido como Consejo Nacional, votó a favor de la ampliación de la ley. Esta habría liberalizado el aborto hasta la semana 12 (16 en caso de violación), y permitía a las menores de 15 años abortar sin el permiso de sus padres. Sin embargo, la norma no salió adelante por el rechazo del príncipe. Por lo tanto, Mónaco es de los pocos países europeos donde el aborto no es legal.

También ha aprovechado su visita para agradecer, por parte del Vaticano, la implicación del Principado de Mónaco en proporcionar ayuda económica para la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud. El Principado contribuye con donaciones institucionales y fundaciones vinculadas a la familia principesca a través de becas para financiar la participación de jóvenes de países con menos recursos.

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