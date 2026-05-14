Efemérides de hoy 14 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 14 de mayo?

El 14 de mayo de 1944, nace George Lucas, el director de cine estadounidense; padre de “Star Wars” (La Guerra de las Galaxias). Lucas, junto a otros creadores destacados como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese, forma parte de la generación de los 70, un grupo de directores que dieron forma al nuevo cine hollywoodiense.

Tras dos películas, Lucas se vio preparado para dar forma al proyecto que mantuvo en su mente desde su juventud, una ópera espacial que narraría la guerra entre un grupo de rebeldes contra un imperio opresor: Star Wars. La cinta fue recibida con gran entusiasmo por el público, los efectos especiales dejaron pasmados a todos los espectadores que acudieron a las salas de cine de aquel entonces. El éxito comercial de la “Guerra de las Galaxias” se vio plasmado en su mercadotecnia, lo que llevó a que Lucas amasara una cuantiosa fortuna.

Su capacidad financiera derivó en una libertad creativa, en la capacidad de poder producir él mismo las historias que él quisiera contar sin responder ante nadie. Indiana Jones, Willow, además de las secuelas y productos derivados de Star Wars, una trayectoria con varios de los fenómenos más importantes de la cultura popular contemporánea.

Un 14 de mayo, pero de 1998, Frank Sinatra muere de un ataque del corazón en su residencia de West Hollywood, en California (Estados Unidos). “La voz” se apagó. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada. Como relató Bárbara Marx, su cuarta esposa y quien le acompañó en su lecho de muerte, tras tratar de darle ánimos diciendo que saldría de esta, él le respondería: “no puedo”.

A pesar de su fallecimiento, los ecos de su voz quedarían grabados en la eternidad. El poder de su proyección vocal ha conseguido que sea su nombre lo primero que nos venga a la cabeza cuando alguien menciona temas como “My Way” (A mí manera) o “New York, New York”. Sus interpretaciones no se limitaron a la música, su paso por las artes escénicas le llevó a conseguir el premio Óscar a mejor actor de reparto por su papel de Angelo Maggio en “De aquí a la eternidad”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de mayo?

1643.- Luis XIV es proclamado rey de Francia.

1897.- El físico e inventor italiano Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia.

1948.- Tras concluir el mandato británico en Palestina, David Ben Gurión proclama, en Tel Aviv, el Estado de Israel.

1955.- Como réplica a la OTAN, ocho países de la Europa del Este -la URSS, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la R. D. Alemana- firman el Pacto de Varsovia.

1962.- Don Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe de España, contrae matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia.

1980.- Martín Zabaleta se convierte en el primer español en coronar la cima del Everest.

1991.- El Banco Central y el Hispano Americano anuncian su fusión en una sola entidad que se llamaría Banco Central Hispanoamericano.

2011.- El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, es arrestado en Nueva York acusado de asalto sexual contra una camarera, cargo del que posteriormente fue exonerado.

2017.- Emmanuel Macron asume por primera vez la presidencia de Francia.

2018.- La OMS lanza un programa para eliminar las grasas trans de la cadena alimentaria para finales de 2023.

2025.- El escritor español Eduardo Mendoza gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

¿Quién nació el 14 de mayo?

1907.- Vicente Enrique y Tarancón, cardenal y expresidente de la Conferencia Episcopal Española.

1922.- Franjo Tudjman, expresidente de Croacia.

1943.- José Manuel Ibar, ‘Urtain’, boxeador español.

1950.- Adolfo Domínguez, diseñador de moda y empresario, español.

1954.- Carlos Marquerie, director de teatro, español.

1957.- Marino Lejarreta, ciclista español.

1971.- Sofia Coppola, directora de cine, estadounidense.

¿Quién murió el 14 de mayo?

1643.- Luis XIII, rey de Francia.

1991.- José María Rodero, actor español.

2004.- Jesús Gil y Gil, empresario español, expresidente del Atlético de Madrid y exalcalde de Marbella.

2012.- Antonio Amaya, bailarín y cantante español.

2017.- Germán Yanke, periodista español.

2018.- Tom Wolfe, escritor y periodista estadounidense.

2023.- Ferran Olivella, exfutbolista español.

¿Qué se celebra el 14 de mayo?

Hoy, 14 de mayo, se celebra el Día Continental del Seguro.

Horóscopo del 14 de mayo

Los nacidos el 14 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo, se celebra san Cartago de Lismore.