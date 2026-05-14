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Noticias de hoy, jueves 14 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 14 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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Xi Jimping recibe en Pekín a Donald Trump con todos los honores.

Florentino explica su rueda de prensa

Después de una insólita rueda de prensa, Florentino Pérez da en Atresmedia una entrevista para explicarla. En una larga entrevista en laSexta con Pedrerol ha querido puntualizar algunas de las declaraciones y reafirmarse en muchas otras. Confirma la ruptura total de relaciones con el Barça y ha respondido a las acusaciones de machismo por parte de la ministra de igualdad.

Buena sintonía en el encuentro entre Trump y Xi

Xi ha querido agradar con un recibimiento a lo grande a Donald Trump. Ambos mandatarios saben que se necesitan. Estados Unidos quiere el apoyo de China para presionar a Irán.

Preocupa el estado de salud de la paciente francesa que dio positivo

Preocupación por la mujer francesa de 65 años que continúa en estado crítico. Está recibiendo cuidados paliativos y se encuentra asistida por un pulmón artificial. En España, el hombre de 70 años que ha dado positivo, sigue vigilado en el Gómez Ulla con síntomas pero estable. Hoy se espera una nueva parte médico.

Otro crucero confinado

El foco se enciende ahora sobre otro crucero que también se dirigía a España. El 'Ambition' se encuentra en Burdeos, en Francia. Han estado confinados sus 1.700 pasajeros por un brote de norovirus. Hay decenas de casos con síntomas de gastroenteritis. Un hombre de 92 años ha muerto en el barco por un paro cardíaco.

Estafa de la urgencia médica

Les hacían creer que su hijo estaba ingresado y le tenían que implantar unos tornillos de oro. Les pedían un pago en efectivo o con joyas. Les alertaban de que si no lo hacían fallecería o sufriría una amputación. Hay un detenido.

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Desesperación entre los vecinos de Santa Coloma por una mujer con problemas mentales: "Tira muebles por el balcón"

La vecina de Santa Coloma

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Sociedad

Un grupo de gatos

Si tu gato hace esto con las orejas significa que está incómodo

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Noticias de hoy, jueves 14 de mayo de 2026

estafa

La policía alerta de la estafa de la 'urgencia hospitalaria': "Hola, llamamos del hospital. Su hijo está muy grave"

Efemérides de hoy 14 de mayo de 2021: George Lucas
Efemérides

Efemérides de hoy 14 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 14 de mayo?

Asesino de homosexuales de Bilbao
País Vasco

El 'asesino en serie de homosexuales' de Bilbao niega haber matado a un hombre de 77 años

Ayuntamiento de Torremolinos
Asesinato

El hombre condenado por asesinar a una mujer en Torremolinos admite ahora que también mató y emparedó a otra mujer

El acusado, condenado por el crimen de su exnovia en Torremolinos, reconoce por primera vez que asesinó en 2014 a Sibora Gagani y ocultó su cadáver en una pared.

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Murcia

Video: Un aparatoso incendio calcina un restaurante recién reformado en La Manga, Murcia

Los vecinos alertaron al 112 de la Región de Murcia ante la gran columna de humo negro.

Se busca a Luis Mariano

Piden colaboración para encontrar a Luis Mariano Acosta, un hombre desaparecido en La Palma desde el 26 de abril

El fiscal jefe de Huelva: "Si tenemos los mismos medios frente a un fenómeno más grave, nuestra respuesta es peor"

El fiscal jefe de Huelva insiste en la falta de recursos: "El narcotráfico ha dado un salto cualitativo"

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