Noticias de hoy, jueves 14 de mayo de 2026

Xi Jimping recibe en Pekín a Donald Trump con todos los honores.

Florentino explica su rueda de prensa

Después de una insólita rueda de prensa, Florentino Pérez da en Atresmedia una entrevista para explicarla. En una larga entrevista en laSexta con Pedrerol ha querido puntualizar algunas de las declaraciones y reafirmarse en muchas otras. Confirma la ruptura total de relaciones con el Barça y ha respondido a las acusaciones de machismo por parte de la ministra de igualdad.

Buena sintonía en el encuentro entre Trump y Xi

Xi ha querido agradar con un recibimiento a lo grande a Donald Trump. Ambos mandatarios saben que se necesitan. Estados Unidos quiere el apoyo de China para presionar a Irán.

Preocupa el estado de salud de la paciente francesa que dio positivo

Preocupación por la mujer francesa de 65 años que continúa en estado crítico. Está recibiendo cuidados paliativos y se encuentra asistida por un pulmón artificial. En España, el hombre de 70 años que ha dado positivo, sigue vigilado en el Gómez Ulla con síntomas pero estable. Hoy se espera una nueva parte médico.

Otro crucero confinado

El foco se enciende ahora sobre otro crucero que también se dirigía a España. El 'Ambition' se encuentra en Burdeos, en Francia. Han estado confinados sus 1.700 pasajeros por un brote de norovirus. Hay decenas de casos con síntomas de gastroenteritis. Un hombre de 92 años ha muerto en el barco por un paro cardíaco.

Estafa de la urgencia médica

Les hacían creer que su hijo estaba ingresado y le tenían que implantar unos tornillos de oro. Les pedían un pago en efectivo o con joyas. Les alertaban de que si no lo hacían fallecería o sufriría una amputación. Hay un detenido.

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