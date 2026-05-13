El 'asesino en serie de homosexuales' de Bilbao niega haber matado a un hombre de 77 años

Nelson David Bolaños, de 29 años y procedencia colombiana, ha declarado en el segundo juicio que se celebra contra él, aunque únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado.

Se mantiene firme en su versión: afirma haber formado parte de una banda en la que él solo ejercía de “tarjetero” (robar tarjetas de crédito para traficar con ellas en el mercado negro), niega haber matado al hombre de 77 años y asegura haber operado como en otras ocasiones, junto a otras tres personas conocidas como "Maracucho, Jota y Anthony", quienes, según él, "se fueron del país o al sur", motivo por el que cree que la Ertzaintza nunca llegó a localizarles.

La vista oral ha comenzado este miércoles en torno a las 9.30 horas con la formación del jurado popular, que se ha extendido hasta las 13.00 horas. El tribunal está compuesto por siete hombres y cuatro mujeres, quienes tendrán que deliberar sobre el destino del acusado.

Una de sus víctimas pudo huir

Nelson David está acusado de cinco crímenes en Bilbao y dos intentos de asesinato. Los hechos se remontan desde septiembre hasta diciembre de 2021, con el hallazgo de tres hombres muertos. Todo dio un giro en diciembre de ese mismo año, cuando intentó asesinar a un hombre asfixiándolo. Este último pudo huir, le denunció y fue entonces cuando la policía comenzó a investigarle.

Las pesquisas fueron determinantes en uno de los casos: el asesinato de un profesor de música en octubre. Gracias a su teléfono móvil, se pudo situar al acusado en el entorno del domicilio de la víctima el día del crimen. Los investigadores también le relacionaron con el asesinato de un concejal en septiembre y el de un hombre de 77 años en octubre.

Su modus operandi seguía siempre el mismo patrón: contactaba con las víctimas a través de una aplicación de citas, quedaba con ellos y presuntamente les asesinaba para después robarles y estafarles mediante bizums y transferencias bancarias.

Nelson David ya ha sido juzgado por estafa, por un intento de asesinato mediante asfixia y por el asesinato, robo con violencia y estafa del profesor de música. Con esas condenas ya dictadas y la posible condena de este juicio, la pena acumulada puede llegar a sumar los 50 años de cárcel.

El juicio actual trata sobre el caso del hombre de 77 años, por el que se le acusa de homicidio y estafa continuada con la agravante de reincidencia. Quedará pendiente aún un tercer proceso relacionado con el concejal, por el que se le imputan transferencias fraudulentas, robo de móvil y pulseras, homicidio, hurtos y estafa. El juicio continuará con la declaración de los testigos.

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