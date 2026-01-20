Liga de Campeones
Real Madrid - AS Monaco, en directo online: Champions League (1-0)
Sigue el partido de fútbol entre Real Madrid - AS Monaco en directo y consulta el resultado y los goles de Champions League. RESULTADO REAL MADRID - AS MONACO: 1-0
Min. 16. Real Madrid - AS Monaco: 1-0
¡Tiro arriba de Tchouaméni en la frontal! Parece que Mbappé se ha hecho daño.
Min. 14. Real Madrid - AS Monaco: 1-0
Cabezazo desviado de Eric Dier en un saque de esquina.
Min. 13. Carlo Ancelotti, en la grada del Santiago Bernabéu
El entrenador italiano ya estuvo contra el Levante y hoy se le ha visto cantando en la grada durante la previa: "¡... y nada máaas!".
Min. 9. ¡Se le fue arriba el disparo a Mastantuono!
Real Madrid - AS Monaco: 1-0. Buenos minutos del argentino, muy activo y vertical en estos primeros minutos... como el Real Madrid.
Min. 8. Real Madrid - AS Monaco: 1-0
¡Y en la siguiente jugada al gol casi anota también Vinícius! Pero la cruzó demasiado el brasileño.
Min. 5. ¡GOOOL DE MBAPPÉ!
Real Madrid - AS Monaco: 1-0. ¡Primera pelota que tocaba el pichichi de la Champions! Envío de Valverde a Mastantuono, se la devuelve por dentro en el área al uruguayo y éste se la cede a Mbappé para que el galo dé un pase a la red. Y pide perdón a su exafición el bueno de Kylian.
Min. 5. Real Madrid - AS Monaco: 0-0
En fase ofensiva Camavinga y Valverde ocupan posiciones en mediocampo.
Min. 3. Real Madrid - AS Monaco: 0-0
Vini intenta irse de Vanderson y se escuchan algunos pitidos tímidos en el Bernabéu, pero nada comparado con lo del sábado.
Min. 1. ¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL BERNABÉU!
Real Madrid - AS Monaco: 0-0. En la previa hubo un minuto de silencio en el coliseo blanco en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Ambos equipos con brazalete negro.
¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAAAAMPIOOOONS!
A punto de arrancar el partido en el Santiago Bernabéu. Los blancos, a intentar atar el Top-8 de la máxima competición continental.
Repasamos las alineaciones hoy del Real Madrid - Mónaco
- REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.
- AS MONACO: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria, Golovin; Akliouche, Ansu Fati y Balogun.
Ambiente más positivo en el Santiago Bernabéu
Vuelve el Real Madrid a vestuarios tras el calentamiento.. y hay muchos aplausos.
Golovin y Balogun lideran a un Mónaco mermado por las bajas
El equipo de Pocognoli no podrá contar con Minamino ni Pogba. Golovin asumirá el liderazgo ofensivo, mientras Balogun, con tres goles en Champions, buscará igualar el récord de marcar en cuatro partidos seguidos que ostentan Morientes y Mbappé.
Defensa de emergencia para un duelo clave
Sin Álvaro Carreras, con varios centrales fuera por lesión, Arbeloa se ha visto obligado a improvisar. Valverde y Camavinga ocupan los laterales, con Huijsen y Raúl Asencio como pareja de centrales.
El recuerdo de 2004 y la gesta de Morientes
El Mónaco busca repetir la hazaña de 2004, cuando eliminó al Real Madrid de los 'Galácticos' en cuartos con un gol de Fernando Morientes, entonces cedido por el club blanco. Aquella eliminatoria aún resuena en el recuerdo de ambos clubes.
Ansu Fati regresa al Santiago Bernabéu
El belga Sébastien Pocognoli opta de inicio por Ansu Fati, quien tras una lesión volvió a disputar 22 minutos ante el Lorient el pasado fin de semana, marcando, y acumula siete tantos en 15 partidos sin haber encontrado la continuidad que buscaba en el Principado.
El once titular del Mónaco lo forman: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Golovin; Akliouche, Ansu Fati; y Balogun.
Alineación OFICIAL del AS Monaco hoy en el Bernabéu ante el Madrid
¡Ya tenemos el 11 del AS Monaco! Sébastien Pocognoli sale en el Bernabéu con Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria, Golovin; Akliouche, Balogun y Ansu Fati.
Arbeloa también defendió a Vinícius en rueda de prensa
El técnico blanco abordó la situación de Vini tras los pitos: "Lo que quiere y lo que yo espero, quiero y deseo, es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y, por supuesto, a Vinícius. Es un chico que lleva escribiendo su historia en el Real Madrid muchos años. Nos ha dado dos Champions y noches mágicas, excepcionales", elogió.
Y remarcó que "Vinícius va a estar en el campo siempre que esté disponible y siempre que rinda como él sabe hacerlo [...] Si quiero tener opciones de ganar títulos necesito a Vinícius, lo necesito en el campo, no fuera del campo", defendió.
El Mónaco llega lanzado en Europa pese a su mal momento en Liga
El AS Monaco no pierde en Champions desde la jornada 1, encadenando cinco partidos invicto. En Ligue 1, sin embargo, es noveno y suma una sola victoria en los últimos ocho partidos, con cuatro derrotas consecutivas.
Gran sintonía del Mónaco con el Real Madrid
El gesto de respeto del club monegasco con la entidad merengue a través de sus redes sociales.
El Real Madrid quiere evitar otro tropiezo europeo en casa
Con 12 puntos, el Real Madrid se mantiene en el Top-8, pero una nueva derrota como local tras caer ante el City comprometería el pase directo a octavos y aumentaría la tensión. Sería la primera vez que pierde dos partidos seguidos en casa en Champions desde 2018-19.
¡Valverde y Camavinga, laterales con Arbeloa en Champiosn!
Hoy no estará Gonzalo en el 11, con Mastantuono arriba junto a Vinícius y Mbappé.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY ANTE EL MÓNACO
¡Ya tenemos el 11 de Arbeloa en la Champions! Sale Arbeloa con Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouameni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.
La afición estalla tras la caída copera y señala nombres
La grada estalló tras el 3-2 encajado ante el Albacete. Vinícius, Bellingham, Valverde o Huijsen fueron algunos de los más señalados por la afición. La Champions, la competición fetiche del club, se convierte en una oportunidad para calmar las aguas.
Mbappé defiende a Vini a capa y espada
Kylian Mbappé actuó de líder este lunes en la previa del Real Madrid-Mónaco de Champions y tras la sonora pitada del Bernabéu a los jugadores y a Florentino Pérez, este pasado fin de semana ante el Levante (2-0), donde Vinicius y Bellingham fueron los grandes señalados de la plantilla.
"Lo único que no me gustó es que se tiene que pitar a toda la plantilla, no más a unos jugadores que a otros", empezó diciendo el pichichi de la Liga.
"Vini no tiene la culpa, si no jugamos bien es culpa de toda la plantilla. No es justo. Vini es un grandísimo jugador y un hombre increíble", defendió el francés.
El autobús del Real Madrid ya está camino del Bernabéu
¿Qué alineación esperáis esta noche para la Champions? Estamos esperando la comunicación oficial del primer 11 de Arbeloa en la máxima competición continental.
Victoria sin brillo y ambiente tenso en el Bernabéu
El triunfo del sábado ante el Levante (2-0) alivió la situación en Liga, pero no el malestar del público. Pese a recortar distancias con el Barcelona, los pitos en el Bernabéu evidenciaron el enfado por la reciente eliminación en Copa ante el Albacete.
Real Madrid - AS Monaco: Partido de Champions League hoy en directo | Resultado, resumen y goles
El Real Madrid recibe este martes al AS Monaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26. Será el estreno de Álvaro Arbeloa como técnico en la máxima competición europea, en busca de una reacción que reconcilie al equipo con una grada tensa.
Sigue el Real Madrid vs Mónaco aquí en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos una noche más!
