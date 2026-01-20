Real Madrid - AS Monaco, en directo online: Champions League (1-0)

El técnico blanco abordó la situación de Vini tras los pitos: "Lo que quiere y lo que yo espero, quiero y deseo, es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y, por supuesto, a Vinícius. Es un chico que lleva escribiendo su historia en el Real Madrid muchos años. Nos ha dado dos Champions y noches mágicas, excepcionales", elogió.

Y remarcó que "Vinícius va a estar en el campo siempre que esté disponible y siempre que rinda como él sabe hacerlo [...] Si quiero tener opciones de ganar títulos necesito a Vinícius, lo necesito en el campo, no fuera del campo", defendió.