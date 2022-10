El padre del bebé secuestrado en Bilbao: "Temí que lo tirasen a la ría"

Pedro, el padre del bebé recién nacido secuestrado en Bilbao cuenta la agonía que sufrieron cuando no sabían donde estaba su hijo. Una mujer haciéndose pasar por enfermera se lo llevó del hospital dónde se encontraba tras dar a luz Laura, su mujer, diciéndole que iba a hacerle las últimas pruebas y le iba a dar el alta para "liberar habitaciones".

Cuenta que transcurrido un rato, fue a información a preguntar y allí empezaron a sospechar de lo ocurrido. Esperaron durante más de 10 horas a que su hijo reapareciera. La Policía les enseñó el video grabado a la salida del hospital y la madre reconoció a la mujer. Pedro, el padre, cuenta que cuando vio a la chica pensó: "En esa bolsa va mi hijo".

Durante esa noche el padre pensó lo peor. Llegó a pensar que la mujer que lo había sustraído del hospital podía hacerle algo, tirarlo a la ría o llevárselo en tren.

De madrugada llamaron a la Policía para que les informara de cómo iba el caso y le contó que la habían visto por la calle y que había entrado a una farmacia a comprar leche. Un rayo de luz.

"Fue otro cumpleaños"

Fue por la mañana cuando recibieron la buena noticia. Los padres de Aimar se encontraban en la habitación del hospital. La Policía llamó para informar a la familia que tenía al bebé sano y salvo. "Muy buenos días", le dijo el agente a Pedro cuando descolgó el teléfono. "Dime que tienes a mi hijo", le respondió.

Efectivamente. El agente llamaba a Pedro para informar de que habían encontrado al bebé, que estaba bien y que se dirigían para el hospital: "En 10 minutos está con vosotros". El padre del recién nacido recuerda que salió rápido de la habitación y bajó a la calle para reencontrarse con su hijo que llegó minutos después.

"Fue otro cumpleaños. Bajé las escaleras corriendo y esperé a que llegara la ambulancia", cuenta Pedro. Cuando llegó y abrieron la puerta asegura que dio "un salto para dentro" para ver a su hijo, que estaba dentro de una incubadora y tuvo que esperar un poco más para poder tocarlo y acariciarlo.

La mujer había intentado hacer lo mismo en otras habitaciones

Al parecer, la mujer que sustrajo al bebé en Basurto había intentado hacer la misma operación que hizo con Laura y Pedro en otras habitaciones. Cuando el padre se acercó a información a preguntar por las pruebas que le estaban haciendo a su bebé recién nacido y nadie sabía nada, comenzaron a sospechar.

En ese momento, los padres de otras habitaciones cercanas comenzaron a contar lo que les había ocurrido a ellos. Una chica había abierto la puerta y cuando los había visto allí, la había cerrado rápidamente.

"Quizá antes no lo hizo porque estaba la pareja... vería a Laura sola y diría esta es la mía", cree el padre de Aimar, quién asegura que no le desea el mal a nadie. "Lo único que deseo es que se cure para que no le vuelva a pasar a otra familia lo que a nosotros".