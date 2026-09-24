Cinco niños de menos de 7 años acaban en el hospital en Lugo tras chupar unas pastillas que podrían ser éxtasis

Cinco escolares han tenido que ser atendidos en el servicio de urgencias en Lugo tras tener contacto con unas pastillas que podrían ser éxtasis. ¿Cómo llegó la supuesta droga a estos niños? ¿Quién se la facilitó? La investigación está abierta y todavía quedan aspectos por conocerse, pero hasta este momento esto es lo que sabemos.

Al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) llegaron este miércoles cinco niños menores de 7 años. Todos ellos estuvieron en contacto con unas pastillas blancas, pero ninguno de ellos presentaba síntomas extraños. Las pastillas las encontraron los pequeños en el interior del autobús que los llevaba de excursión. Según ha trascendido los niños las cogieron porque pensaron que eran caramelos e incluso alguno de ellos llegó a chuparlas.

Fue un padre el que descubrió la bolsa de plástico en la que se guardaban las pastillas. Se puso en contacto con el 061 y a partir de ahí los niños fueron trasladados al hospital donde fueron atendidos y posteriormente dados de alta.

La bolsa fue entregada a los agentes de la Policía Nacional desplazados hasta el HULA con el objetivo de determinar qué sustancia contenían las pastillas. Las primeras hipótesis apuntan a que podría ser éxtasis, pero es necesario esperar al resultado del análisis toxicológico para confirmar su composición. Las pastillas llevaban una palabra impresa, un elemento que puede aparecer en determinadas sustancias estupefacientes.

También forma parte de las primeras hipótesis la idea de que las pastillas habrían llegado al autobús por los usuarios que lo utilizaron con anterioridad. Pudieron ser olvidadas ya que estos transportes transportes son empleados habitualmente para servicios muy diversos, desde desplazamientos particulares y celebraciones hasta excursiones, por lo que la bolsa podría haber quedado en su interior tras un viaje anterior.