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La venta de sprays de gas pimienta se dispara hasta un 600% en algunos negocios de Ceuta

Se ha convertido en un complemento más en el bolso de muchas mujeres ceutíes. El dueño de un negocio homologado para venderlos dice que tienen una media de 50 pedidos diarios. Las mujeres los usan para protegerse porque tienen miedo a salir solas a la calle.

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Las ventas de botes espráis de gas pimienta se disparan hasta un 600 por ciento en algunos negocios de Ceuta | Antena 3 Noticias

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Marta Herrera
Marta Herrera
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Los sprays de defensa personal se han convertido en un complemento imprescindible en los bolsos de de muchas mujeres ceutíes. No salen a la calle sin él. "Es como llevar las llaves de casa o el móvil", aseguran. Un medio de defensa personal que les da seguridad, sobre todo al salir a la calle cuando anochece.

Fani tiene dos hijos pequeños. Tiene miedo de ir sola por la calle, porque la delincuencia en la ciudad autónoma se ha disparado. Cuando lleva a los niños al colegio lleva siempre el spray de gas pìmienta a mano, sobre todo cuando tiene que llevar a los niños al colegio: "Si tengo o me veo en alguna situación de peligro, lo voy a usar. Si me intentan atacar, robar, tocar a uno de mis hijos", nos cuenta. "Es muy triste que tengamos que ir con él, pero es necesario", afirma.

Las ventas se disparan

En una tienda de deportes de Ceuta las ventas de sprays pimienta se han disparado un 600 por cien en los dos últimos meses. Su dueño, José Daniel Mendoza asegura que ha llegado este verano ha llegado a tener listas de espera, porque no había botes ara tanta demanda: "Ahora puedo vender como mínimo unos 50 o 60 diarios", afirma.

Las mujeres hablan de una sensación de inseguridad "real". Isabel nunca imaginó tener que comprar un spray de defensa personal para protegerse. No se separa de él ni un segundo: "Incluso cuando salgo a comprar el pan lo llevo encima". Otra mujer nos cuenta que le da miedo salir sola sobre todo cuando tiene que ir al trabajo: "Yo madrugo para ir a trabajar y a esa hora no hay nadie por la calle", asegura

El spray pimienta es legal, pero solo puede comprarse en centros oficiales homologados. Hay que ser mayor de 18 años , y para adquirirlo hay que mostrar el DNI para que, en caso de algún incidente, quede registrado el nombre del propietario y se sepa a quién reclamar.

En algunas tiendas de Ceuta también están a la venta alarmas sonoras, que emiten un pitido intenso al pulsarlo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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