Efemérides de hoy 25 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 25 de septiembre?

El 25 de septiembre de 2016, la República Popular China inaugura el Radiotelescopio de Apertura Esférica de Quinientos Metros (FAST: Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope), el telescopio de plato único más grande del mundo. Su plato reflector, compuesto por 4 450 paneles de aluminio triangulares, mide 500 metros de diámetro. Su superficie total equivale a aproximadamente 30 campos de fútbol; tal es su magnitud, que el coste oficial publicado por el gobierno chino se auditó en 160,8 millones de euros.

Está ubicado en la vaguada de Daodang, del condado de Pingtang, provincia de Guizhou, al suroeste de China. La topografía de la localización actúa como un escudo natural contra la interferencia de radiofrecuencias externas. El objetivo del FAST es detectar ondas de radio emitidas por cuerpos celestes en el espectro electromagnético, ya que, al no ser un telescopio óptico, no captura luz visible.

Un 25 de septiembre, pero de 1968, nace el actor estadounidense Will Smith. Carismático y elocuente, siempre que aparece en la pantalla centra la atención de todas las miradas. Originario de Filadelfia, ciudad de Pensilvania, comenzaría su carrera artística como rapero bajo el sobrenombre de “The Fresh Prince” junto a su amigo Jeffrey Allen Townes, “DJ Jazzy Jeff”. Su fama llamó la atención de la televisión; la NBC lo contrató para protagonizar su nueva comedia de situación “The Fresh Prince of Bel-Air”, conocida en España como “El Príncipe de Bel-Air” (1990). El papel le otorgó fama mundial, convirtiéndolo en uno de los actores más reconocidos del planeta.

Will Smith, tras una larga carrera en el cine y la televisión, obtendría uno de los mayores reconocimientos de la industria cinematográfica: el premio Óscar en la categoría de “Mejor Actor”. La estatuilla acabó en sus manos por su interpretación de Richard Williams en “El método Williams” (2021), un biopic que cuenta cómo el padre de las tenistas Venus y Serena Williams las entrenó para convertirlas en estrellas del deporte.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de septiembre?

1493.- Colón emprende su segundo viaje a América.

1808.- Guerra de la Independencia española: Se constituye la Junta Suprema Central, que preside el conde de Floridablanca, para coordinar esfuerzos contra los invasores franceses.

1926.- Se firma en Ginebra la Convención sobre la Esclavitud que la declara ilegal y crea un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican.

1972.- Los noruegos rechazan en referéndum el ingreso de su país en el Mercado Común.

1979.- Se estrena en Broadway la obra "Evita", sobre la argentina Eva María Duarte de Perón, conocida como Eva Perón.

1991.- El gobierno del Salvador y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firman en Nueva York un acuerdo de paz que pone fin a 11 años de guerra civil.

2005.- El piloto español Fernando Alonso, de 24 años, se proclama campeón mundial de Fórmula 1 con Renault y es el primer español que se hace con este título.

2008.- El banco Washington Mutual protagoniza el mayor hundimiento de una entidad financiera en EE. UU. hasta esa fecha.

2011.- La Monumental plaza de toros de Barcelona celebra la última corrida después de casi un siglo de toreo con un cartel formado por José Tomás, Juan Mora y Serafín Marín.

2017.- El "Sí" a la independencia gana por más del 92 % en el referéndum en el Kurdistán iraquí.

2022.- En Italia, la coalición formada por Hermanos de Italia (FdI), Liga y Forza Italia (FI) gana las elecciones generales con mayoría absoluta.

¿Quién nació el 25 de septiembre?

1599.- Francesco Castelli, llamado Francesco Borromini, arquitecto italiano.

1897.- William Faulkner, novelista estadounidense.

1932.- Adolfo Suárez, presidente del primer Gobierno español de la democracia reciente.

1944.- Michael Douglas, cineasta estadounidense.

1952.- Christopher Reeve, actor estadounidense.

1964.- Carlos Ruiz Zafón, escritor español.

1992.- Rosalía Vila, cantante española conocida como Rosalía.

¿Quién murió el 25 de septiembre?

1849.- Johann Strauss hijo, compositor austriaco.

1992.- César Manrique, arquitecto, escultor, pintor y decorador español.

2009.- Alicia de Larrocha, pianista española.

2011.- Wangari Maathai, ecologista, Nobel de la Paz keniana.

2012.- Andy Williams, cantante y actor estadounidense.

2021.- Patricio Manns, cantautor y escritor chileno.

2023.- David McCallum, actor y músico británico.

¿Qué se celebra el 25 de septiembre?

Hoy, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico.

Horóscopo del 25 de septiembre

Los nacidos el 25 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 25 de septiembre

Hoy, 25 de septiembre, se celebran san Cleofás y Nuestra Señora de Fuencisla