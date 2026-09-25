Noticias de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

Momento incómodo el que ha vivido Pedro Sánchez en la Universidad de Harvard en un encuentro con estudiantes.

Marruecos señala a España

Marruecos acaba de decir que si los migrantes no han regresado todavía a su territorio no hay que preguntar a Marruecos sino a España.

La respuesta de Sánchez a un estudiante

Aplausos en Harvard para un alumno que le pregunta sobre la corrupción a Sánchez. El presidente del Gobierno ha distinguido entre los casos que afectan a su familia y el resto.

El túnel

Los bomberos descubren un túnel subterráneo de 400 metros donde vivían hacinadas decenas de personas, niños incluso. Sin agua ni ventilación. Los vecinos llamaron a los bomberos porque salía humo de un agujero que servía de puerta. Posiblemente, porque estaban cocinando.