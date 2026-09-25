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Noticias de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 25 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

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Momento incómodo el que ha vivido Pedro Sánchez en la Universidad de Harvard en un encuentro con estudiantes.

Marruecos señala a España

Marruecos acaba de decir que si los migrantes no han regresado todavía a su territorio no hay que preguntar a Marruecos sino a España.

La respuesta de Sánchez a un estudiante

Aplausos en Harvard para un alumno que le pregunta sobre la corrupción a Sánchez. El presidente del Gobierno ha distinguido entre los casos que afectan a su familia y el resto.

El túnel

Los bomberos descubren un túnel subterráneo de 400 metros donde vivían hacinadas decenas de personas, niños incluso. Sin agua ni ventilación. Los vecinos llamaron a los bomberos porque salía humo de un agujero que servía de puerta. Posiblemente, porque estaban cocinando.

Hallan en Ceuta un asentamiento clandestino bajo tierra donde vivían hasta 50 migrantes

Galerías clandestinas

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Sociedad

Terremoto en San Javier

Un terremoto de magnitud 3,3 en San Javier hace temblar la Región de Murcia

Juan Ramón León, bombero en Ceuta

Un bombero de Ceuta avisa de la peligrosidad de los asentamientos clandestinos y señala que "hay más túneles"

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Mata a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos, Sevilla

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
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Noticias de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026

Maricarmen en el hospital
Desahucio de Maricarmen

El mensaje de Maricarmen desde el hospital, tras ser desahuciada: "Quiero dar las gracias"

Efemérides de hoy 25 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 25 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 25 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 25 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 25 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

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Ceuta

La venta de sprays de gas pimienta se dispara hasta un 600% en algunos negocios de Ceuta

Se ha convertido en un complemento más en el bolso de muchas mujeres ceutíes. El dueño de un negocio homologado para venderlos dice que tienen una media de 50 pedidos diarios. Las mujeres los usan para protegerse porque tienen miedo a salir solas a la calle.

Galerías clandestinas

Hallan en Ceuta un asentamiento clandestino bajo tierra donde vivían hasta 50 migrantes

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Manolita, vecina del hombre que llevaba años muerto en su casa: "Había ratas como caimanes de grandes"

Imagen de archivo de una piscina

Muere ahogada una niña de tres años en una piscina de Tijano, Lanzarote

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