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Desahucio de Maricarmen

El mensaje de Maricarmen desde el hospital, tras ser desahuciada: "Quiero dar las gracias"

Maricarmen está ingresada en el Hospital Gregorio Marañón por un cuadro de cansancio extremo y desde allí ha tenido unas palabras de agradecimiento a todas las muestras de apoyo.

Maricarmen en el hospital

El mensaje de Maricarmen desde el hospital, tras ser desahuciada: | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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A Maricarmen la echaron de su casa el mediodía del miércoles y desde entonces está ingresada en el Hospital Gregorio Marañón por un cuadro de cansancio severo y estrés. No se sabe cuándo le van a dar el alta, pero podría tener que estar aún más días en observación.

Esta mujer de 87 años se ha convertido en el símbolo de la dramática situación de la vivienda en nuestro país. Desde la camilla del hospital ha querido agradecer todas las muestras de apoyo que está recibiendo por las diferentes ciudades de España. "Estoy en el hospital Gregorio Marañón. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en esta etapa de mi vida para defender mi casa".

Sanitarios del Samur sacaron el miércoles a Maricarmen del edificio en camilla. Fuera una multitud le mostraba su apoyo con gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. La defensa negoció durante alrededor de una hora con la comisión judicial y con una procuradora de la propiedad, que rechazó suspender el lanzamiento pese a existir un escrito pendiente de resolución en el juzgado.

El padre de Maricarmen firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija. Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Obtuvo una sentencia favorable en primera instancia aunque el Tribunal Supremo terminó fallando a favor del inversor.El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado distintas propuestas para resolver el conflicto sin éxito.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

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