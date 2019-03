Ocho involucrados en la pelea que acabó con la vida de un joven en Navalagamella

Ocho personas se han visto involucradas en una reyerta en la que murió un joven de 28 años en Navalagamella, de las que tres están detenidas, y no todas son del pueblo, según la alcaldesa de la localidad, Laura Bláquez, que pide "máxima prudencia y respeto". Navalagamella "es un municipio tranquilo.

Estoy en contacto permanente con la Policía y no hay constancia de grupos radicales ni de extrema derecha ni extrema izquierda, ni xenofobia, ni racismo", ha declarado a Efe la alcaldesa en referencia a algunas informaciones que vinculan el suceso a grupos extremistas.

La reyerta, en la que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, tuvo lugar hacia las 22.00 horas del pasado lunes, día 9, en una zona al aire libre frente al frontón de la localidad, aunque el fallecimiento del joven se produjo dos días después en el Hospital 12 de octubre.

La mayoría de las personas que se hallaban en el lugar "son de Navalagamella pero no todos", y de los tres detenidos -un español, un marroquí y un portugués- sólo dos son vecinos de la localidad, según la alcaldesa que ha aclarado que el fallecido no es natural del pueblo y "no llevaba mucho tiempo viviendo" allí.

Las propias personas que estaban en el lugar, de las que tres resultaron heridas leves, dieron aviso al número de emergencias 112 sobre las 22.20 horas, tras lo que acudieron efectivos de la Guardia Civil y una dotación del Servicio de Urgencias Medicas de Madrid (SUMMA).

El motivo de la reyerta pudo ser los insultos que algunos de los heridos habían proferido a la novia de la víctima, quien se presentó en el lugar portando, al parecer, un cuchillo y un palo, y se dirigió a las personas que estaban en unas mesas al aire libre cercanas al frontón.

Durante la pelea que se desató a continuación, el fallecido sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, con hundimiento craneal en la región parietal derecha, además de múltiples abrasiones y erosiones por todo el cuerpo, ha informado un portavoz del 112.