Ocho de cada diez niños creen que sus padres son felices en el trabajo

Un estudio realizado entre 1,200 niños concluye que cinco de cada diez niños quieren ser 'jefes' en el futuro. "Porque me gusta gusto mandar" o "Porque así no hay nadie que me manden" aseguran algunos.

Sueñan con ser bomberos, enfermeras o cocineros. Los niños se vuelven locos por el balon y la accion, mientras que las niñas prefieren la enseñanza y los cuidados.



Más del 80% de los pequeños coinsidera que sus progenitores son felcies en el trabajo. Aún así, sólo cuatro de cada cien niños seguiría los pasos de sus padres.