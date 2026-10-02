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Noticias de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 2 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 2 de octubre de 2026

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Las fuertes precipitaciones en el Mediterráneo, la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, o el rechazo de Junts a los dos decretos de vivienda, entre las noticias más relevantes de este viernes, 2 de octubre de 20226.

Fuerte temporal en el Mediterráneo

El Mediterráneo sigue en alerta por fuertes precipitaciones, se mantiene el aviso rojo en el sur de Tarragona y en el norte de Castellón. Durante esta noche también ha habido fuertes tormentas en Gandía y en Valencia. El temporal ha obligado al envío de mensajes Es-Alert a la población, y decenas de municipios han tenido que suspender las clases. Además, Renfe ha cancelado el servicio de varias líneas de tren.

Los Reyes visitarán Ceuta el 13 de octubre

Ceuta afronta una situación de especial presión en su sistema de acogida mientras prepara la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia, prevista para los próximos 13 y 14 de octubre. Será la primera vez que Felipe VI se desplace a las dos ciudades autónomas como jefe del Estado. La última visita de un monarca a Ceuta y Melilla se produjo en 2017.

El viaje se producirá aproximadamente dos meses y medio después del asalto a la frontera y en un contexto marcado por la llegada y acogida de menores migrantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañará a los Reyes, aunque está previsto que viaje con ellos un ministro del Ejecutivo, cuya identidad todavía no ha trascendido.

Junts rechaza los dos decretos sobre vivienda

Los de Carles Puigdemont han rechazado los dos decretos propuestos por el Gobierno en materia de vivienda tras el desahucio de Maricarmen y han solicitado que se retiren. Podemos ha apoyado los dos textos, mientras que el PNV votarán a favor del primero, que incorpora bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, pero rechaza el segundo, que contempla la renovación automática de los contratos de alquiler.

VIDEO: Caceroladas en Madrid y Barcelona a pocas horas de que el Congreso vote los decretos sobre vivienda

Decenas de personas durante una cacerolada por la vivienda, frente al Ayuntamiento de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España)

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Sociedad

Abogada Maricarmen

Alejandra Jacinto, abogada de Maricarmen: "No tiene sentido continuar si el Gobierno no es capaz de poner unos mínimos torniquetes a esta hemorragia"

Manifestantes en Barcelona

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Mariano Rajoy
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Efemérides de hoy 2 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de octubre?

Decenas de personas durante una cacerolada por la vivienda, frente al Ayuntamiento de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España)
Cacerolada

VIDEO: Caceroladas en Madrid y Barcelona a pocas horas de que el Congreso vote los decretos sobre vivienda

Entre los presentes se encontraba el líder de CC.OO., Unai Sordo, y la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas.

18/10/2018
Cogida

Cogida mortal durante la celebración del toro con soga en Lodosa

Una joven bilbaína de 25 años murió tras sufrir un golpe fatal en la cabeza por la embestida de un toro.

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La Policía prepara un dispositivo ante la protesta que pretende rodear el Congreso de los Diputados durante la votación de los decretos de vivienda

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Buscan en los alrededores del río Tajo en Toledo a Diego, un menor de 16 años desaparecido hace varios días

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