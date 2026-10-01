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Decreto vivienda

El BOE publica el segundo de los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen

Ambos decretos se votarán este viernes en un pleno extraordinario.

BOE del día 1 de octubre de 2026

BOE del día 1 de octubre de 2026 Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó dos decretos de vivienda. El primero fue publicado en el BOE este miércoles y 24 horas después ocurre lo mismo con el segundo de los decretos que recoge las exigencias del ala de Sumar en el Ejecutivo. Ambos decretos van a votarse este viernes en un pleno extraordinario. La posición de PNV y Junts sigue siendo una incógnita aunque desde Moncloa se muestran "relativamente optimistas" a que por lo menos el primero de los decretos salga adelante en el Congreso.

El Real Decreto prevé que al término del contrato y si ninguna de las partes ha comunicado en tiempo y forma el deseo de concluirlo, éste se prorrogará obligatoriamente, 5 años si es una persona física y 7 si es jurídica. El texto señala que en los casos en que el arrendador comunique válidamente la voluntad de no prorrogar el contrato conforme estará obligado a indemnizar al arrendatario con 12 meses de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada.

"Dicha indemnización deberá calcularse, siempre que ello sea posible, en base al sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda, y en ningún caso podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año y por días los inferiores al mes".

La vivienda vuelve a ser en 2026 uno de los temas candentes en España por los desequilibrios entre la oferta y la demanda y el continuo incremento de los precios. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo con un contrato de renta antigua 70 años en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, ha vuelto a poner la crisis de la vivienda en el centro del debate social y político.

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