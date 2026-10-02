Efemérides de hoy 2 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de octubre?

El 2 de octubre de 2004, Mariano Rajoy es elegido presidente del Partido Popular durante la celebración del XV Congreso Nacional del grupo político. El acto confirmó que sería Rajoy el encargado de suceder a José María Aznar. El contexto, además, era poco alentador. El PP había perdido las elecciones generales del 14 de marzo de ese mismo año. Los atentados del 11M y la consecuente gestión del Gobierno pasaron una muy dura factura; el partido perdía las elecciones ante todo pronóstico. Eso no desanimó a Rajoy, quien, a pesar de la derrota electoral, asumió la responsabilidad de redirigir al PP.

Los compromisarios respaldaron el proyecto, la candidatura de Mariano Rajoy recibió el 98,37% de los votos. También es cierto que fue la única que se presentó. Este congreso fue el primero en el que sería necesario contar con el apoyo de una quinta parte de los compromisarios (600 avales), hasta ese momento se necesitaban solo 50.

Un 2 de octubre, pero de 1890, nace el cómico y actor Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx. Hijo de inmigrantes alemanes, nace en la ciudad de Nueva York (EE. UU.) siendo el cuarto de seis hermanos. Su madre, Minnie Schoenberg, era una actriz frustrada que nunca pudo impulsar su carrera. Eso la llevaría a intentar que fueran sus hijos quienes cumplieran su sueño. Los hermanos Marx comenzarían a actuar en el circuito de vodevil de Estados Unidos. No fue hasta 1924, cuando debutaron en Broadway con la obra “I’ll Say She Is”, que el público general descubriría lo desternillantes que eran este grupo de hermanos. Su carisma innato lo convirtió en el líder espiritual y el principal reclamo de los espectadores, quienes no podían parar de reír con su humor ácido e ingenioso. Entre sus películas más destacadas están: “Una noche en la ópera” (1935), “Un día en las carreras” (1937) o “Tienda de locos” (1941).

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de octubre?

1889.- Comienza en Washington la I Conferencia Interamericana, con la asistencia de representantes de 18 países y se crea la Unión Internacional de las Repúblicas de América.

1910.- Inaugurado el Hotel Ritz de Madrid.

1924.- La radio transmite por primera vez en Argentina un partido de fútbol.

1931.- Inauguración en Madrid del I Congreso Hispanoamericano de Cinematografía.

1966.- Se inaugura el estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón.

1970.- El presidente estadounidense Richard Nixon visita España.

1996.- Asesinado el primer jefe de Gobierno de la Bulgaria postcomunista, el socialista Andrei Lukánov.

2003.- El sudafricano John Maxwell Coetzee gana el premio Nobel de Literatura.

2009.- El atunero vasco 'Alakrana', con 36 tripulantes a bordo, es secuestrado por piratas somalíes en el Océano Índico.

2020.- Rodrigo Rato abandona la prisión tras obtener el tercer grado.

2023.- Nobel de Medicina para Katalin Karikó y Drew Weismann por sus investigaciones sobre las vacunas contra el coronavirus.

¿Quién nació el 2 de octubre?

1869.- Mahatma Gandhi, líder religioso y político indio.

1907.- Alexander Robertus Todd, británico, Premio Nobel de Química.

1948.- Donna Karan, diseñadora de moda estadounidense.

1949.- Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense.

1970.- Maribel Verdú, actriz española.

1979.- Morante de la Puebla, torero español.

1986.- Kiko Casilla, futbolista español.

¿Quién murió el 2 de octubre?

1918.- Carlos Miranda, poeta y periodista español.

1931.- Jaime de Borbón, aspirante carlista al trono de España.

1968.- Marcel Duchamp, artista dadaísta francés.

2007.- Carmen Rossi, actriz española.

2014.- Pedro Peña, actor español.

2015.- Brian Friel, dramaturgo irlandés.

2024.- Rogelio San Luis, dramaturgo español.

¿Qué se celebra el 2 de octubre?

Hoy, 2 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Sonrisa y el Día Internacional de la No Violencia.

Horóscopo del 2 de octubre

Los nacidos el 2 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre, se celebran los santos Ángeles Custodios, Saturio, Teófilo y Leodegario.