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Detenido en Barcelona un fugitivo reclamado por Noruega por tráfico de seres humanos

El hombre, de 44 años, estaría vinculado a una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad

Detenido en Barcelona un fugitivo reclamado por Noruega

Detenido en Barcelona un fugitivo reclamado por Noruega por tráfico de seres humanos | Antena 3 Noticias

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Paula Flores
Publicado:

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre de 44 años reclamado por las autoridades noruegas por un presunto delito de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. La detención se produjo el pasado 25 de septiembre, después de que la policía catalana recibiera información sobre su presencia en Catalunya.

Según la investigación de la policía noruega, el detenido formaba parte de una organización criminal dedicada a captar y explotar sexualmente a mujeres que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. Las víctimas eran captadas en sus países de origen y, una vez trasladadas a Noruega, eran obligadas a ejercer la prostitución. Se trataba, en todos los casos, de mujeres sin una red familiar o de apoyo y sin recursos económicos. Algunas de ellas, además, tenían familiares a su cargo en sus países de origen.

El detenido podría enfrentarse a penas de hasta 28 años de prisión por delitos relacionados con crimen organizado y proxenetismo.

Investigación conjunta para localizarlo en Catalunya

La colaboración y el intercambio de información entre los Mossos d’Esquadra y la policía noruega resultaron fundamentales para localizar al fugitivo. Después de que las autoridades supieran que podía encontrarse en Catalunya, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia para seguir sus movimientos.

Según varios medios, el hombre carecía de domicilio fijo y se alojaba en distintos hoteles. Los investigadores lograron identificar a una persona de su entorno, una pista que permitió avanzar en la investigación hasta localizarlo finalmente en Barcelona. Finalmente, los agentes lo localizaron en el interior de un vehículo de alquiler de alta gama, donde llevaba varias maletas y diferentes efectos personales.

Una vez detenido, pasó a disposición de las autoridades competentes y está previsto que sea entregado a las autoridades noruegas próximamente, donde lo reclaman por su presunta vinculación con la organización criminal.

Noticias de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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