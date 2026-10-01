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Cogida mortal durante la celebración del toro con soga en Lodosa

Una joven bilbaína de 25 años murió tras sufrir un golpe fatal en la cabeza por la embestida de un toro.

18/10/2018

Toro ensogado en Lodosa navarra.com

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
Publicado:

Todo ocurrió el pasado domingo, durante el festejo del toro con soga que se celebra el tercer fin de semana de septiembre con motivo de las fiestas en honor a la Virgen de las Angustias. La fiesta se tornó en tragedia en cuestión de segundos.

El toro 'Liberulo', con el número 75 de la ganadería Ustarroz de Arguedas, logró colarse entre las gradas y maderos para sorpresa del público presente. Leire San Pedro, la víctima, se encontraba bajo una escalera. No pudo evitar ser embestida por el morlaco. Salió despedida golpeándose brutalmente la cabeza.

La joven junto a otra espectadora, también herida, fueron trasladadas en primera instancia a un centro de salud y posteriormente al Hospital Universitario de Navarra. Leire, que era natural de Bilbao con fuertes vínculos con Laguardia, sufría un fuerte traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte. Los servicios médicos nada pudieron hacer por salvar su vida.

La fallecida estudió magisterio en la capital vizcaína. Era muy aficionada a los toros. De hecho, era socia de la Peña Lodosa por el Toro. La Asociación ha trasladado su pésame tanto a la familia como a los seres queridos de la joven. Lo mismo que el Ayuntamiento de la localidad navarra que ha lamentado profundamente lo ocurrido. Se han decretado dos días de luto en los que las banderas ondearán a media asta.

Leire es la tercera víctima mortal, desde 1993, durante la celebración de festejos taurinos en Lodosa. La segunda en el toro con soga desde 1968. En aquel entonces, la fallecida fue Angustias Irisarri. Su muerte provocó la suspensión de este espectáculo taurino hasta el año 1976. Si fijamos nuestra mirada en todo Navarra, desde 2003, un total de 13 personas han muerto tras ser embestidas por un toro.

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