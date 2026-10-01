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PERSONAS MAYORES

Personas mayores, una generación que sigue sumando

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada para reivindicar el valor de su experiencia y combatir el edadismo. En España, una de cada tres personas tiene más de 55 años.

Día Internacional de las Personas Mayores

Personas mayores, una generación que sigue sumando | Antena 3 Noticias

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Javier Lliso
Publicado:

Dos generaciones, mucho que compartir

Susi y Damaris son dos generaciones de enfermeras. Sus caminos profesionales son diferentes, pero tienen algo en común: todo lo que todavía pueden aprender la una de la otra.

Ambas son protagonistas de uno de los videopodcast del Plan Maresía del Gobierno de Canarias, una iniciativa que apuesta por un envejecimiento activo y por mostrar una imagen de las personas mayores alejada de los estereotipos.

Porque cumplir años no significa dejar de aportar. “Sigo siendo útil”, explica una de las protagonistas.

Una sociedad cada vez más sénior

La población mayor gana peso en España. Actualmente, una de cada tres personas tiene más de 55 años y las previsiones apuntan a que, dentro de 20 años, representará el 44 % de la población.

Una realidad que hace necesario cambiar también la mirada hacia las personas mayores: reconocer su experiencia, su conocimiento y su participación en la sociedad.

Cuatro años luchando contra el edadismo

Precisamente ese es uno de los objetivos de Hablando en Plata, la iniciativa de Atresmedia que cumple ahora cuatro años trabajando para dar visibilidad a las personas mayores y combatir el edadismo.

El proyecto aborda también cuestiones que afectan directamente a la población sénior y busca contribuir a cambiar la imagen que existe sobre el envejecimiento.

Un compromiso que Atresmedia ha revalidado por tercer año consecutivo con el certificado AENOR por su compromiso con las personas mayores.

Un manifiesto contra el edadismo en la publicidad

La celebración del Día Internacional de las Personas Mayores coincide además con la firma de un manifiesto por parte de los principales agentes del sector para promover una publicidad libre de edadismo.

Una llamada a dejar atrás los estereotipos y a mostrar una realidad mucho más diversa: personas mayores activas, participativas y con mucho que aportar.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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